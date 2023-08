世界的に有名な 専用　り様 K-POP/アジア

aespa ジゼル ぬいぐるみ

マスター様製作

2つのセットです。

発送まで15~20日いただきます。

新品未開封

人気の高いぬいぐるみです。

海外製品のため初期傷がある場合がございます。

神経質な方はご購入をお控えください。

よろしくお願いします。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

