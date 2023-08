ドゥーズィエムクラス

ロングジレ

ウール100%

総丈約120センチ

3年くらい前に一目惚れで購入しましたが、着る機会なく1回着用したのみです。

中古品をご理解いただき、ご検討下さい。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ドゥーズィエムクラス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

