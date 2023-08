BRAND NAME:BURBERRY BLACK LABE

表記SIZE:73

実寸

ウエスト 約80cm(平置きX2の値)

レングス 約76cm

股上 約23cm

ワタリ 約29cm

裾幅 約19cm

CONDITION:USED

大人気!

BURBERRY BLACK LABE社製パンツ

を入荷致しました。

新品定価で買うより安く買いたい。

古着ならではのセンスの良い

こだわりの1品を探していたあなたへ

おすすめの商品となっております。

当店では送料無料となっておりますので

取引情報の入力お支払のみでOK!

連絡をとるのが苦手な方でも

簡単に取引を進めることができます。

またお支払いただきましたら最短即日

1~2日以内には発送予定ですので

すぐに手にすることができます。

当店の商品は古着を中心に扱っておりますので

ほとんどの商品が1点ものとなっており

売り切れになってしまうと二度と手に入らない

可能性がありますのでご承知おきください!

是非このアイテムを手に入れて

あなたのファッションの幅を広げて

あの人からオシャレだなと思われて

ワクワクしながら出かけてみてはいかがですか。

#古着屋BLUES

#古着屋BLUESデニム_パンツアイテム一覧

#古着屋BLUESバーバリーアイテム一覧

#バーバリー_ウエスト78cmから82cm一覧

↑↑↑

上記ハッシュタグをタップ、クリックで

商品の一覧を見ることができます。

絞り込みで探し物が見つけやすくなります。

汚れやダメージ、匂い等の判断には個人差が

ございます。デリケートな方はトラブルの

原因になりかねませんのでお問い合わせを

お願いいたします。

基本的には返品は受け付けておりません。

詳しくはプロフィールをお読みください。

即決★BURBERRY BLACK LABE★W32位 デニム ジーンズ 廃盤 バーバリーブラックレーベル メンズ 73 ノバチェック ダメージ加工 三陽商会 ナイト刺繍

#HN 1712

丈...フルレングス

季節感...春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バーバリーブラックレーベル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

