ご覧いただきありがとうございます(^^)

ウール100%の上質ロングコートです。

出品はブラックです。

参考にお色違いの写真も含まれています。

お気をつけください。

セーラーの襟のデザインでとても綺麗なシルエットです。

3回ほど参観など短時間使用ですので

美品です。

商品説明

大きいショールカラーのコート。サラッと着れてどんなシーンにも合わせやすく今年は大き目の襟がポイントになります。

【ETHICAL POLICY】

■JAPAN FABRIC

日本の素材を使用することにより、国内の素材産業の活性化に取り組んでいます。

■NATURAL100

100%天然繊維を使用することで、石油原料の消費削減に取り組んでいます。

トラディショナルウェザーウェア

バーバリー 袖チェック ウールコート

ジャーナルスタンダードラックス

LIMI feu 2018aw スタッズロングコート

ユナイテッドアローズ

TODAYFUL ウールオーバーコート モカ 38

ビューティーアンドユース

PATOU チェックオーバーサイズベルトコート

ビームス

群言堂根々

イエナ

美品 Maxmará City マックスマーラ 女優襟 トレンチ コート ベルト

バーニーズニューヨーク

【mi-mollet掲載】Wool Rever ノーカラーコート 新品

ウィムガゼット

PASSIONE ロングコート

フレームワーク

2021 SS】JOURNAL STANDARD L'ESSAGE

トゥモローランド

MISTERGENTLEMAN ミスタージェントルマンロングコート

ジャーナルスタンダード

RITO(リト)ビッグポケットノーカラーコート

スピックアンドスパン

希少•完売品【2way/カシミヤ混&ファー】クレイサス/ベルテッドコート

ノーブル

AndA ボア付きフード ミリタリーモッズコート ライナー(着脱可) コヨーテ

プラージュ

LA7068 アンタイトル ロングコート ベージュ ウエスト紐付き 裏地あり44

エレンディーク

Y's ロングコート

ドゥーズィエムクラス

マックスマーラ Max Mara ロングコート 38 キャメル u4403s

BEIGE

CIVIDINI*チヴィディーニ*イタリア製*コート*46*光沢 ベージュ

エストネーション

UNITED TOKYO レディーダウンコート

ロニースコッツ

確実正規品 MONCLER モンクレール モンクレ フラメッテ

スコットクラブ

試着のみ未使用 リリーブラウンケープコート

ジルサンダー

tenne handcrafted modern ケープコート

ロンハーマン

アクアスキュータム リバーシブルロングコート

ドゥーズィエムクラス

JUSGLITTYジャスグリッティー♡【美品】フォックスファーアンゴラコートS

アパルトモン

セリーヌ CELINE ファー付きロングコート

ウィムガゼット

羽織/豚革/レザー/着物

ハイク

限定値下げ 定価40から50万 フォクシー カシミヤ100% フォックスファー

バーニーズニューヨーク

リリーブラウン Lily Brown 4wayケープコート

ドロワー

【PLST】オーバーサイズ ボタンレス ニュアンス ロングコート プラステ

キャトルメラージュ

レア希少♪ No brand カシミヤ100% ロングコート 黒系 オケージョン

ブラミンク

最終値下!まもなく出品終了♡plage:スポンジリバーコート:希少ブラック36

トラディショナルウェザーウェア

CSB様専用 ARMANIレザーコート山羊革製イタリー製ジョルジオアルマーニ

マイカアンドディール

CLANE クラネ DOUBLE WOOL LONG COAT ピンク 完売品

tantan

未使用 HUGO BOSS ウール×アルパカ ロング丈 ステンカラーコート

TICCA

期間限定値下げ ミュウミュウ チャコールグレー コート シンプル

SACRA

Cat1300 鞣し柔らか w claset wears inc ファー コート

などお好きな方に...

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド カーサフライン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます(^^)ウール100%の上質ロングコートです。出品はブラックです。参考にお色違いの写真も含まれています。お気をつけください。セーラーの襟のデザインでとても綺麗なシルエットです。3回ほど参観など短時間使用ですので美品です。商品説明大きいショールカラーのコート。サラッと着れてどんなシーンにも合わせやすく今年は大き目の襟がポイントになります。 【ETHICAL POLICY】 ■JAPAN FABRIC 日本の素材を使用することにより、国内の素材産業の活性化に取り組んでいます。 ■NATURAL100 100%天然繊維を使用することで、石油原料の消費削減に取り組んでいます。

