ご購入いただく前に必ず自己紹介欄をご覧ください。

【ブランド】

STOF/ストフ

【詳細情報】

color:ブラック×オレンジ×レッド×ホワイト

price:40,700円

日本製

2016AW 異邦のガウンコート

ベルギー産ジャガードを使用した、ビッグシルエットのガウンコートです。

しっかりとした厚みのため、保温性に優れており、ボア素材と平坦なニット素材によるジャガードニット素材となりますので凹凸感のある素材感となっております。

ボタンにはレザーボタン、ウエストのドローコードのトグルストッパーにはヌメ革を使用し、細部へのこだわりも感じるデザインです。

襟幅が大きなショールカラーとなっておりますので、小顔効果も期待出来るかと思います。

単体使用ですと、秋口や春先がベストなシーズンかと思いますが、オーバーサイズデザインとなっておりますので、インナーも厚手のアイテムをあわせることができ、インナー次第で真冬でも対応可能なオーバーコートになっております。

bedsidedrama・ベッドサイドドラマ・RRL・デニムアンドサプライ・ヨシオクボ・サカイ・アンユーズド・ノゾミイシグロ・ストラマ・リミフゥ・mame kurogouchiなどお好きな方にお勧めしたいアイテムです。

※前の合わせが左前のメンズ仕様となっておりますが、こちらはレディースアイテムになります。

仕様:裏地なし/フロントボタン×1(右胸)/ドローコードあり(ウエスト内周)/

【素材】

※掲載した画像の品質表記タグにてご確認ください。

【状態】

・ボタンの塗装にわずかな色ハゲあり(画像4)

総評:10中7.5

特筆するような汚れやダメージはなく、美品になります。

着用感の出やすい袖口や襟ぐりも綺麗な状態です。

使用による毛玉は見られませんが、元々ネップ感のある生地のため、特に黒地の部分に関してはところどころ毛玉のように見える生地感となっております。

STOF 16AW 異邦のガウンコート S ベルギー産ジャガード



【詳細寸法】

size:S

肩幅:52

身幅:57

ウエスト:54.5

着丈[襟下から計測]:94

袖丈:52

裄丈[襟下中央から袖口]:78.5

ネイティブ柄 チマヨ柄 ガウン カーディガン ロング チェスターコート フリース コート ボア

ご購入いただく前に必ず自己紹介欄をご覧ください。【ブランド】STOF/ストフ【詳細情報】color:ブラック×オレンジ×レッド×ホワイトprice:40,700円日本製2016AW 異邦のガウンコートベルギー産ジャガードを使用した、ビッグシルエットのガウンコートです。しっかりとした厚みのため、保温性に優れており、ボア素材と平坦なニット素材によるジャガードニット素材となりますので凹凸感のある素材感となっております。ボタンにはレザーボタン、ウエストのドローコードのトグルストッパーにはヌメ革を使用し、細部へのこだわりも感じるデザインです。襟幅が大きなショールカラーとなっておりますので、小顔効果も期待出来るかと思います。単体使用ですと、秋口や春先がベストなシーズンかと思いますが、オーバーサイズデザインとなっておりますので、インナーも厚手のアイテムをあわせることができ、インナー次第で真冬でも対応可能なオーバーコートになっております。 bedsidedrama・ベッドサイドドラマ・RRL・デニムアンドサプライ・ヨシオクボ・サカイ・アンユーズド・ノゾミイシグロ・ストラマ・リミフゥ・mame kurogouchiなどお好きな方にお勧めしたいアイテムです。※前の合わせが左前のメンズ仕様となっておりますが、こちらはレディースアイテムになります。仕様:裏地なし/フロントボタン×1(右胸)/ドローコードあり(ウエスト内周)/【素材】※掲載した画像の品質表記タグにてご確認ください。【状態】・ボタンの塗装にわずかな色ハゲあり(画像4)総評:10中7.5特筆するような汚れやダメージはなく、美品になります。着用感の出やすい袖口や襟ぐりも綺麗な状態です。使用による毛玉は見られませんが、元々ネップ感のある生地のため、特に黒地の部分に関してはところどころ毛玉のように見える生地感となっております。【詳細寸法】size:S肩幅:52身幅:57ウエスト:54.5着丈[襟下から計測]:94袖丈:52裄丈[襟下中央から袖口]:78.5ネイティブ柄 チマヨ柄 ガウン カーディガン ロング チェスターコート フリース コート ボア

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ストフ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

