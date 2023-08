♡ブランド、アイテム

noir kei ninomiya のシンプルでモードなテーラードジャケットです。

シルクを使用した襟とウール素材の異素材ミックス。

コロンとしたクルミボタンが可愛いです。

日本製

♡サイズ

レディースアウター

サイズ:Mサイズ

肩幅:42cm

身幅:51cm

袖丈:61cm

着丈:58cm

平置き実寸。1.2cmの誤差はお許しください。

♡カラー

ブラック

黒

♡素材

ウール90

モヘア10

別布

シルク

裏地

キュプラ

♡状態

美品です。大きなダメージや汚れは見当たりません。

♡配送

簡易包装にて即日〜2日程度で匿名発送いたします。

基本的にらくらくメルカリ便で送っています。

※梱包時にサイズによっては予告なくゆうゆうメルカリ便に変更する場合もありますのでご了承くださいませ。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

秋服冬服順次出品中!!

♡ブランド、アイテムnoir kei ninomiya のシンプルでモードなテーラードジャケットです。シルクを使用した襟とウール素材の異素材ミックス。コロンとしたクルミボタンが可愛いです。日本製下に着れるワンピースなども出品中↓↓#gjmのセットでオススメまとめ買いいただけるとお値引きさせていただきます↓↓#その他アウター出品中#gjm出品中♡サイズレディースアウターサイズ:Mサイズ肩幅:42cm身幅:51cm袖丈:61cm着丈:58cm平置き実寸。1.2cmの誤差はお許しください。♡カラーブラック黒♡素材ウール90モヘア10別布シルク裏地キュプラ♡状態美品です。大きなダメージや汚れは見当たりません。♡配送簡易包装にて即日〜2日程度で匿名発送いたします。基本的にらくらくメルカリ便で送っています。※梱包時にサイズによっては予告なくゆうゆうメルカリ便に変更する場合もありますのでご了承くださいませ。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。秋服冬服順次出品中!!全商品はこちら#gjm出品中

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ノワールケイニノミヤ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

