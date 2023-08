ループウィラー 品質の良い日本製 大きめメンズパーカーです。

主人の愛用品ですがサイズ感大きいので新しい物買いましてこちら出品しました。

それほど着ておりません。多少の使用感と洗濯は2回程しました。

写真7のように縁のところは自然な作りになってます。目立った汚れやシミなどはございませんが素人検品ですのでシミ、汚れ、シワなど見落としの場合がございますご容赦下さいませ。

着用に問題ないと思いますが古着ですので神経質な方はご購入をお控え下さい。古着でも構わないとおっしゃっる方にはお買得な品物になります。

◼️サイズ…Lサイズ

◼️身丈…73cm 身幅…61cm 肩幅…49cm

ポケットの上胴回り54cm

裾一番下48cm

◼️素材…綿100%

◼️カラー...グレー

◼️袖丈...長袖

◼️柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

◼️タイプ...ダブルジップ

◼️ポケット...あり

◼️季節感...春, 夏, 秋, 冬

梱包につきましてはコンパクトにいたしますので、折りシワなどはご了承下さいませ。

丁寧に包み匿名発送でお送りいたします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ループウィラー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

