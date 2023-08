有名なブランド Squier 2009年製 by STRAT BULLET Fender エレキギター

Squier by Fender BULLET STRAT HSS Black

スクワイヤーバレットストラト

ペグはGOTOHのものに交換

2009年製 Squier by Fender BULLET STRAT



現状渡しになります。

よく見る薄いソフトケース付属します。

機材整理のため出品します。

2009年製、Craft in China。

現状ネックほぼ真っすぐで、フレット8割以上あります。

ボディに目立った傷や痕ないが使用感あります。

ブリッジは比較的にきれいです。アームは付属しません。

ピックガードのネジにサビたものあります(右上から右下の3本)。

フロントトーンとミドルトーンは若干ガリありますが、

セレクターやジャックなどの電装系全体的に問題なく音が出ます。

ネック裏に汚れあります。

ペグはGOTOH SD91-05M L6 Nickelに変更してます。

ヘッドに打痕あり、一番上の古いペグのネジ穴が見えます。

全体的に状態はいい方だと思います。

特に2009年製のもので、今のSquierよりも材がいいと思います。

指板も見る限りちゃんとローズウッドを使用しています。

演奏に支障もなく、音もとてもいいです。

普通に録音しても改造の実験台にしても最適です。

あくまで中古品ですので、

NCNRでお願いします。

プチプチで梱包して発送する予定です。

何か不明や質問あれば気軽に聞いてください!

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

