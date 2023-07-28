超美品の バイカラー 【adidas】00s トラックジャケット グレー レッド 刺繍ロゴ ジャージ

◾️ブランド◾️

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◾️サイズ表記◾️

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◾️サイズ実寸 (cm)◾️

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着丈：64

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身幅：55

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肩幅：53

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袖丈：63

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◾️カラー◾️

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◾️素材◾️

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ポリエステル 100%

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◾️コンディション◾️

激レア 70s アディダス トラックジャケット 西ドイツ製 トレフォイル刺繍ロゴ



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USED

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◾️その他◾️

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

◾️ブランド◾️adidas / アディダス◾️サイズ表記◾️M◾️サイズ実寸 (cm)◾️着丈：64身幅：55肩幅：53袖丈：63◾️カラー◾️レッド / 赤 / グレー / シルバー◾️素材◾️ポリエステル 100%◾️コンディション◾️USED◾️その他◾️オススメの古着を多数出品中です✨ジャージはコチラ→#ジャージGOGOアディダスはコチラ→#アディダスGOGO全商品はコチラ→#古着屋GOGO

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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