【税込】 《美品》Ferragamo(フェラガモ)ワンショルダーバッグ ショルダーバッグ

《美品》Ferragamo(フェラガモ)ワンショルダーバッグ

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CHANEL シャネル ショルダーバッグ

◾︎縦 22㎝

MIUMIU マテラッセ

◾︎横 30㎝

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◾︎マチ. 6㎝

美品 オウレンティ ボディバッグ ブラック



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Ferragamoのオールレザーのワンショルダーバッグです。

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バッグ前面には収納があり、Ferragamoのロゴ入り金具もおしゃれです。

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肩掛けに最適なバッグで、バッグ内にはファスナーのポケットも付いています。

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アニヤハインドマーチ バサースト レザーショルダーバッグ トートバッグ

角のスレもなく比較的綺麗なバッグですのでよろしくお願いします。

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希少 Salvatore Ferragamo サテン ヴァラ ショルダーバッグ

中古ブランドショップ・質屋・直営店での購入になりますのでご安心ください。

商品の情報 ブランド サルヴァトーレフェラガモ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

《美品》Ferragamo(フェラガモ)ワンショルダーバッグ◾︎縦 22㎝◾︎横 30㎝◾︎マチ. 6㎝Ferragamoのオールレザーのワンショルダーバッグです。バッグ前面には収納があり、Ferragamoのロゴ入り金具もおしゃれです。肩掛けに最適なバッグで、バッグ内にはファスナーのポケットも付いています。角のスレもなく比較的綺麗なバッグですのでよろしくお願いします。中古ブランドショップ・質屋・直営店での購入になりますのでご安心ください。

商品の情報 ブランド サルヴァトーレフェラガモ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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