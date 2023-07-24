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《美品》Ferragamo(フェラガモ)ワンショルダーバッグ
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CHANEL シャネル ショルダーバッグ
◾︎縦 22㎝
MIUMIU マテラッセ
◾︎横 30㎝
【値下げ】マイケルコース ハンドバッグ ショルダーバッグ 2WAYバッグ
◾︎マチ. 6㎝
美品 オウレンティ ボディバッグ ブラック
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Ferragamoのオールレザーのワンショルダーバッグです。
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バッグ前面には収納があり、Ferragamoのロゴ入り金具もおしゃれです。
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肩掛けに最適なバッグで、バッグ内にはファスナーのポケットも付いています。
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角のスレもなく比較的綺麗なバッグですのでよろしくお願いします。
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中古ブランドショップ・質屋・直営店での購入になりますのでご安心ください。
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商品の情報
ブランド
サルヴァトーレフェラガモ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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《美品》Ferragamo(フェラガモ)ワンショルダーバッグ◾︎縦 22㎝◾︎横 30㎝◾︎マチ. 6㎝Ferragamoのオールレザーのワンショルダーバッグです。バッグ前面には収納があり、Ferragamoのロゴ入り金具もおしゃれです。肩掛けに最適なバッグで、バッグ内にはファスナーのポケットも付いています。角のスレもなく比較的綺麗なバッグですのでよろしくお願いします。中古ブランドショップ・質屋・直営店での購入になりますのでご安心ください。
商品の情報
ブランド
サルヴァトーレフェラガモ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
【税込】 《美品》Ferragamo(フェラガモ)ワンショルダーバッグ ショルダーバッグ
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42分钟前
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(税込) 送料込み
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バッグ
ショルダーバッグ
《美品》Ferragamo(フェラガモ)ワンショルダーバッグ
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1~3日で発送
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出品者
3a58ecb2dd
1407
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【税込】 《美品》Ferragamo(フェラガモ)ワンショルダーバッグ ショルダーバッグ
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