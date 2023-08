【値下げ】 新品　タグ付き　DarkRedRUM　ダメージ　廃退　トップス　コルセット付 カーディガン/ボレロ

こちらはトップス×コルセットの出品です

【ブランド】

h.naoto

エイチナオト

Dark Red RUM

ダークレッドラム

■新品 未使用 タグ付き

ダメージ 切り裂き ゴシック

カットソー 廃退 カーディガン

Dark Red RUMとGHOSTを掛け合わせた様なダメージ×レース使いが素敵なトップスです

裾は前が短く後ろは燕尾風に長くなってます袖は姫袖の様に広がるエレガントゴシックな作りになった個性的なお品です

前ボタンなのでカットソーとしては勿論カーディガンにもなるため着回しも効く優れもの

こちらのトップスはコルセットに良く合うのでブランド不明ですが十字架デザインでベルトや編み上げが付いた素敵なコルセットもお付けします☆コルセットは2度使った物になりますのでオマケ程度にお考えください

全体的に薔薇のレースに激しいダメージ切り裂き加工と汚しペイント加工が施された手の込んだ物になります

こちらは全体的がダメージレースになっており透け感があります

お使いのモニターによって実際の物と色味・イメージが異なる場合があります。

■こちらのブランド元から激しい切り裂きダメージとペイント加工が施されたデザインが特徴のブランドです。ワンサイズ展開の物なのでサイズ表記が無くフリーサイズで出品しておりますトルソーはレディースMサイズの物を使用してます上記に予めご了承下さい。

KERA 地雷系 原宿系 blood h.jelly ゴシックロリィタ ヴィジュアル系 Gothic punk Lolita

ゴシック パンクロック ゴスロリ

elements,H エレメンツアッシュ

Sheglit シェグリット

alice auaa アリスアウアア

Na+h エヌエープラスエイチ

等お好きな方にもお勧めです

★即ご購入OK

こちらの他にも同じ系統の服をたくさん出品してます、まとめ売りの同梱で割引できますのでご覧頂けると嬉しいです☆

#さくらゴシックパンク

#さくらロリィタ姫系

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド エイチナオト 商品の状態 新品、未使用

