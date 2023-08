定価は50,000前後。

紺色です。

イタリアのデザイナー J.P.GASSAによるブランド「U-Ni-Ty」

168-177cmくらいの細身の方がちょうど良いかと。

触り心地がよく、ニットのようなシワがつきにくい素材です。

霜降り模様でおしゃれです。

ビジネスというよりは、遊びやデートで活躍するジャケットです。

暖かい日は、短パンに合わせたりしても良いでしょう。

状態も良く、着心地も最高です。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ビーセカンド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

