最終値下げ ナイキ　AJ1 スパイダーマン スニーカー

人気モデル···NIKE エアジョーダン1 aj1 AJ1

Spider-Man NIKE Air Jordan 1 High OG SP "Next Chapter/Spider-Man:Across the Spider-Verse"

ナイキ エアジョーダン1 ハイ OG SP

SNKRSにて当選しました。

新品未使用、国内正規品になります。

サイズは27.5cm

配送されたままの状態で送ります。

宜しくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

