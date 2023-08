【国際ブランド】 Henshin Bike 2　へんしんバイク2　ペダルシステム一式 自転車本体

Henshin Bike 2 へんしんバイク2 ペダルシステム一式

ビタミンアイファクトリー製「Henshin Bike 2(へんしんバイク2) です。

バランスバイクからスポーツバイク(自転車)に変身します。

特徴 (ホームページ参照)

・バランス感覚を身に着けるタイミングが早い

・自転車をマスターする感覚が楽しい。

・3歳から6歳まで1台二役で長く乗れます。

ペタルは取り付けていますが、キックバイクへの変更可能です。

比較的きれいですが転んだ時にベルの頭とペダルに傷がついています。

他は良いと思いますが見落としがあるかもしれません。中古品であることにご理解いただける方にお譲りいたします。

【ご注意】

ハンドルとペタルを取り外してコンパクトに梱包します。写真8

ハンドルに付けられているブレーキはそのままでワイヤーが付いたまま梱包します。

ペタルは右側用、左側用となっていますので反対には取り付けられません。

組み立ての説明書が付きます。簡単ですが自信のない方は自転車屋さんに頼んでください。

■へんしんバイク2

色 赤

シート高さ 31㎝から42㎝

体重制限 30㎏

重量 バランスバイクモード 4.5㎏

キッズモード 6.5㎏

付属品

ペダルシステム一式、スタンド、反射板2個は車体に取り付け済み。

簡易工具(写真の物)、簡易空気入れ、取扱説明書

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

