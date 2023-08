最大10%OFFクーポン 赤花OP／ルネ　フォクシー　ロイスクレヨン　シビラ　ローラアシュレイ　エポカ ひざ丈ワンピース

❁出品画像及び商品説明文の無断転載NG✗

FANOSTUDIOS U-neck bubble sleeve dress

■ブランド:エムズグレイシー

■サイズ:38

■色:ブラック レッド グリーン

■状態:汚れや傷はない美品

花柄ワンピース

フラワーワンピース

チュールワンピース

マットサテン

艶 光沢 とろみ

【出品者からのブランド説明】※コピー禁止※

トレンドを程よく取り入れ、流されることなく着る人の個性を引き立てる服、スタイリングを提案。

グレース・ケリーをイメージに、クラシカルで大人の女性の可愛らしさを大切にした服づくりを基本コンセプトにしています。

リボン、花柄、薔薇柄、フィット&フレア、フリル、パフスリーブなど、プリンセスのような可愛らしさを凝縮した愛され服ばかりなので、トップス、ニット、ジャケット、コート、ワンピース、スカート、どれをとっても大変人気です。

オフィス通勤、通学や休日のお出かけのデイリースタイルはもちろん、結婚式、二次会のお呼ばれをはじめ、謝恩会、同窓会のパーティースタイル、幼稚園や学校のお受験、面接、説明会、入園式、入学式、参観日、発表会、演奏会、卒園式、卒業式などの大切な園行事や学校行事にも。

流行にとらわれない服を提案し続けるというブランドコンセプトがあるので、デート、会食、食事会、顔合わせ、結納、赤ちゃんとのお宮参り、子供の七五三などの大切なイベントで記念写真、家族写真に残っても品良く美しいデザインのものばかりです。

メディアの衣装としてリースされたり、

歌手、アナウンサー、宝塚歌劇団の娘役(愛空みなみ、湖華詩、静音ほたる)などの方は

私服でも愛用される方がたくさんいらっしゃいます。

観劇、ステイホームでのDVD、Blu-Ray観賞の際にもお召になられると気分もあがります。

花組、月組、雪組、星組、宙組のタカラジェンヌさんのプロマイドをコレクションしている方にもおすすめです。ま

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エムズグレイシー 商品の状態 未使用に近い

