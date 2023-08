【本日特価】 新品 ANAYI プリーツガウチョパンツ ガウチョパンツ

新品未使用

プリーツデザインが美しいシルエットを演出。歩くたびに揺れて女性らしい素敵なお品になります。

さらっとした素材でリラックスした着心地でお召し頂けます。

似たようなお品が増えてしまった為、お譲り致します。

⚫お色 ホワイト

⚫サイズ 36

ウエスト 64㎝ 総丈 65㎝

(素人の採寸になります。多少の誤差はご了承下さい。)

・新品未使用ですが、自宅保管であることをご了承下さい。

*お手数ですが、プロフィールのご確認をお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アナイ 商品の状態 新品、未使用

