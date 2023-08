ご覧いただきありがとうございます ^ ^

RUFF-HEWN(ラフヒューン)レザーブーツ

プロフィールをご確認の上、ご購入ください!

#ともともワールド

こちらのハッシュタグを押してもらうと、全部の商品をみていただけます♪

おすすめ順 や 価格の安い順、新しい順、いいね順に並び替えもできます^^!

ブランド: GUCCI

カラー :ベージュ

サイズ :35 CJ

商品状態:多少の使用感ございます。

〇こちら一度人の手に渡った物ですので、多少のスレ、使用感、汚れ等がある場合がございます。心配な方はご購入を控えてくださいね!

〇質問にて寸法の掲載もお伝えします(*^^*)

測る位置や伸ばし具合で多少の誤差が生じるためあくまでも参考までによろしくお願いいたします。

※購入元

【大手ブランド買取店】

鑑定済みの正規品ですので、安心してご購入ください♪

その他気になられる点がございましたら、お気軽にコメントください!

フォローした&してくださっている方には

フォロー割を開催中^ ^

フォローしてお得に購入してください!

¥4,999以下 → ¥200 OFF

¥5,000以上 → ¥300 OFF

¥10,000以上 → ¥500 OFF

まとめ買いでさらに¥500 OFF!!

(フォロー後にコメント頂けますようお願いいたします!)

※購入後のお値引きはできませんので

ご了承いただけますと幸いです!よろしくお願いします。

※即決購入のみお値下げしております。基本的に専用などはしておりませんので、ご了承くださいませ!

AL AD0001

商品の情報 商品のサイズ 22.5cm ブランド グッチ 商品の状態 未使用に近い

