2022年激安 新品 GOD SELECTION XXX ケイトモス Tシャツ 黒 S Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

新品未着用 GOD SELECTION XXX TEE ゴットセレクション トリプルエックス ケイトモス Tシャツ

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サイズ S

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着丈67cm身幅50cm肩幅43cm袖丈20cm

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素材 コットン100％

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品番 GX−S19−ST−18

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定価 14,040円（税込）

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ユニセックス仕様

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2019年7月、ゴッドセレクションオンラインにて購入。

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新品未着用品です。撮影の為初めて開封しました。

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保存に伴うシワがありますが、他キレイな状態です。

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納品書あり。

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ステッカー1枚、お付け致します。

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即購入OKです☆

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ゴッドセレクショントリプルエックス 商品の状態 新品、未使用

新品未着用 GOD SELECTION XXX TEE ゴットセレクション トリプルエックス ケイトモス Tシャツ カラー ブラック 黒サイズ S着丈67cm身幅50cm肩幅43cm袖丈20cm素材 コットン100％品番 GX−S19−ST−18定価 14,040円（税込）ユニセックス仕様2019年7月、ゴッドセレクションオンラインにて購入。新品未着用品です。撮影の為初めて開封しました。保存に伴うシワがありますが、他キレイな状態です。タグ付き。納品書あり。ステッカー1枚、お付け致します。即購入OKです☆

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ゴッドセレクショントリプルエックス 商品の状態 新品、未使用

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