新作モデル OPPOA77 SIMフリー　シュリンク未開封！ブルー スマートフォン本体

2023年6月に購入したものの、

新品未開封 SIMフリー iPhone SE 64GB 定価73370円 S9

使わないことになりましたので出品いたします。

新品未使用 iPhone 11 Pro シルバー 256GB SIMフリー

※一括購入、残債なし、SIMフリー

【美品】Xiaomi Pad 5 日本語版 Wi-fi 6GB + 256GB



POCO F3 ブラック 6GB 128G Xiaomi 本体

特徴はデュアルSIMでnanoSIMが2枚、MicroSDカードが1枚

Oneplus 9pro 12/256

させるトリプルスロット、大容量バッテリー5,000mAh、33W急速充電に対応、ステレオスピーカー搭載による臨場感と迫力あるサウンド等です。

【純正レザーケース付】iPhone 13 mini 128 GB



iPhone XR Black 64 GB SIMフリー 黒

商品説明

iPhoneＸ 64GB 箱あり（イヤフォン不要の方は値引きします）

■OPPOA77 6.5インチ メモリー4GB ストレージ128GB

【格安美品】iPhone XR 128GB simフリー本体 339

■色：ブルー

【3日間限定】★iPhone XR ブラック64GB docomo★

■画面サイズ：6.5 インチ

AYAさま 専用 iPhone 12 mini 128GB

■ストレージ（GB）：128GB

超超美品iPhone 11 Pro Max ミッドナイトグリーン 256 GB

■メモリー(GB)：4GB

XPERIA SO-51A 128GB docomo

■カメラ機能：

さくらにゃんこ様 専用

アウトカメラ広角約5,000万画素 + 約200万画素

iPhone X Silver 64 GB au SIMフリー バッテリー82%

インカメラ約800万画素

iPhoneXR 64GB

■認証機能：顔/指紋認証

専用iPhone XS Max 64GB SIMフリー ゴールド美品

■スマートフォン特徴：耐水、防水機能 GPS機能

レドミノート11 グラファイトグレー

■FeliCa、おサイフケータイ有無：なし

Xiaomi Redmi Note11 64GB 中古美品

■SIM： nanoSIM ＋ nanoSIM (DSDV対応)

【格安美品】iPhone X 256GB simフリー 本体140



新品未開封 iPhone14 Pro Max 512GBディープパープル

#Android

iPhoneX 本体 Silver 256 GB

#OPPO A77

Galaxy Z Flip4 ボラパープル 256GB SIMフリー

#oppoa77

新品未開封★ASUS ROG Phone 5S 12GB 128GB 888+

#SIMフリー

商品の情報 ブランド オッポ 商品の状態 新品、未使用

2023年6月に購入したものの、使わないことになりましたので出品いたします。※一括購入、残債なし、SIMフリー特徴はデュアルSIMでnanoSIMが2枚、MicroSDカードが1枚させるトリプルスロット、大容量バッテリー5,000mAh、33W急速充電に対応、ステレオスピーカー搭載による臨場感と迫力あるサウンド等です。商品説明■OPPOA77 6.5インチ メモリー4GB ストレージ128GB ■色：ブルー■画面サイズ：6.5 インチ■ストレージ（GB）：128GB■メモリー(GB)：4GB■カメラ機能： アウトカメラ広角約5,000万画素 + 約200万画素 インカメラ約800万画素■認証機能：顔/指紋認証■スマートフォン特徴：耐水、防水機能 GPS機能■FeliCa、おサイフケータイ有無：なし■SIM： nanoSIM ＋ nanoSIM (DSDV対応)#Android#OPPO A77#oppoa77#SIMフリー

商品の情報 ブランド オッポ 商品の状態 新品、未使用

【美品】iPhone XR 64GB BLACK SIMフリーiPhone11 128G SIMフリー ジャンク