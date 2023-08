セレクトのヴィンテージショップで購入した10・corso・como COMME des GARÇONS(ディエチコルソコモ・コムデギャルソン)とゆうブランドのワンピースです。

定価は分かりませんが、同じような型のワンピースのヴィンテージのお値段が8万円くらいしていたので、すごく質の良い商品だと思います。

デザインがすごくオシャレで他に見ない個性的で繊細なデザインに惹かれて購入しましたが、おしゃれすぎて着こなせないので大切に保管したまま着用しておりません。

試着もしていないため、サイズ感の説明が難しいですが、

サイズ40と表記あり。紐がついており、サイズ調節が自由にできそうですので、小柄な方や細身な方でも違和感なく着用していただけるかと思います。

ヴィンテージですが、美品ばかり取り扱うすごく有名なセレクトの店舗で購入したので、汚れもなくキレイです。

即購入可能であれば、多少のお値下げも可能ですm(__)m

カラー···ホワイト

柄・デザイン···レース

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ロキエ 商品の状態 未使用に近い

