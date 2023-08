●ご覧頂きありがとうございます。

★フォロー割★

ぴぃ様専用



このアカウントをフォローして頂きましたら100円引きさていただきます。

●確実正規品

●商品詳細

【Louis Vuitton/ルイヴィトン】

定番人気のモノグラム柄のショルダーバッグです。

ちょっとしたお出掛けに最適な大きさ♬

年代問わずお使い頂けるデザインとなっております♪

◎ヴィトン永遠の定番のモノグラム柄♪

◎使いやすくて人気のスリムショルダー♪

◎ショルダーバッグ、斜め掛けバッグの他、ストラップを二重にするとハンドバッグ、ストラップを外せばクラッチバッグとしてもお使いいただけます☆

●サイズ

縦 約12.4㎝×横 約25㎝×マチ 約2㎝ A4収納不可

ショルダー長さ 約133.5㎝

※素人採寸ですので誤差ございます。ご了承ください。

●仕様

内ポケット 1

●シリアル

FL0081

●付属品

紙袋 ショッパー

●状態

年代物にしては美品!

外観

角やフチ部分に擦れ傷が見られます。

全体的に美観を大きく損ねるようなダメージは見られません!

気になることなどありましたらお気軽にコメント宜しくお願い致します

●古着、トレンドアイテム、など数多く出品しておりますので #1216Shop ご覧下さいませ!

●大型リセールショップで購入した確実正規品になっております

画像追加、ショップ名など知りたい方はお気軽にコメント下さいませ!

●古着に関しましては個人での検品になります

最善の目利きで検品しているつもりですが人ぞれ価値観が違いますので古着にご理解宜しくお願いいたします

●また古着に関しまして、基本的に検品してから、出品致しますが、万が一記載のない汚れなど、不備が合った場合は【評価前に】一声掛けて頂けると助かります

●発送は24時間以内にできるだけ発送いたします。

発送方法はできるだけ綺麗にして発送を心がけていますので宜しくお願いいたします

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

