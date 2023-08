【★大感謝セール】 Bauhutte(バウヒュッテ) 昇降式キーボードスタンド パソコン用

ご覧いただきありがとうございます。

BHM-1000-BK

サイズ

幅:1000mm / 奥行:330mm / 高さ:700~975mm

商品仕様

重量:9.3kg

耐荷重:40kg未満

甲板の表面材:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル繊維)

表面加工:脚部:エポキシ樹脂

約1年前に購入し使用しておりましたが、

配置換えに伴い不要となったため出品いたします。

デスクパットを使用していたため、表面の傷はほとんどありませんが、角に一部傷があります。

また見えるところではありませんが、裏側に複数箇所傷があります。

中古品である旨、ご理解頂ける方に購入していただければと思います。

◆発送について

組み立てた状態で、梱包・たのメル便にて発送いたします。

仕事の都合上、土日発送で対応いたします。

ご質問等ありましたら、コメント欄へお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧いただきありがとうございます。Bauhutte(バウヒュッテ) 昇降式キーボードスタンドBHM-1000-BKサイズ幅:1000mm / 奥行:330mm / 高さ:700~975mm商品仕様重量:9.3kg耐荷重:40kg未満甲板の表面材:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル繊維)表面加工:脚部:エポキシ樹脂約1年前に購入し使用しておりましたが、配置換えに伴い不要となったため出品いたします。デスクパットを使用していたため、表面の傷はほとんどありませんが、角に一部傷があります。また見えるところではありませんが、裏側に複数箇所傷があります。中古品である旨、ご理解頂ける方に購入していただければと思います。◆発送について組み立てた状態で、梱包・たのメル便にて発送いたします。仕事の都合上、土日発送で対応いたします。ご質問等ありましたら、コメント欄へお願いいたします。

