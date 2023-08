ご覧頂き誠にありがとうございます(^ω^)!!

■ 商品ランク表 ■

Sランク▷

新品、デットストック、美品などの商品

Aランク▷

使用感ありますが、目立つ汚れやダメージのない比較的古着にしてキレイな商品

Bランク▷

使用感がありますが、気にならない多少の汚れやダメージのある商品

Cランク▷

やや目立つ汚れやダメージのある商品

Dランク▷訳あり商品

※普段から古着を着ている方はCランクの商品でも問題なく着て頂けると思います^^

※ランク付はあくまでも主観です。ご理解ください。

◾️ブランド名◾️

Stüssy

■ 商品ランク ■

" A ランク "

■ サイズ ■

" XL サイズ "

■実寸

・着 丈▷78

・身 幅▷60

・肩 幅▷54

・そで丈▷76

■ カラー ■

黒色 ブラック ✖️ 白色 ホワイト

■ その他 ■

・発送はらくらくメルカリ便になります。

(ゆうゆうメルカリ便も可)

・当店の商品は"古着"になります。ご理解ある方のみご購入下さい。

・ご不明な点はお気軽にお申し付け下さい。

・管理番号 → N2-24

16900

カラー···ブラック

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

タイプ···プルオーバー

ポケット···あり

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

