ウェアハウス WAREHOUSE デニム

カルバンクライン 90sストレートジーンズ ジョングク着用



バギーデニム スプラッシュブリーチ ワイドデニム ワイドフレア

WAREHOUSE & Co. 500s Lot 800

DAIRIKU Straight Denim Pants 29インチ

55% cotton 45% hemp

TUKI ツキ 新品リジッドデニム/生デニム/生機 L



Go HEMP ゴーヘンプ 新品タグ付 クレイジー柄 デニム ハーフパンツ 26

サイズ

DSQUAREDデニム

W30

【新品】19aw Regular Jeans 30インチ

L32

DEVOA デヴォア SPRIAL CUT PANTS パンツ Carol



Polar skate co 93!denim

2016に購入。

デッドストック 未使用 LA ROCKA ラロッカ ビンテージ ブラック パンツ

11回洗いました。

USA製リーバイス517 ブーツカット W32 L34ヴィンテージ デニム

裾上げしてません。

Ficceのジーンズです。



Dsquared2ペンキステッチロゴジーンズ ディースクエアードデニム

履けなくなった出品します。

RRL スリムフィット セルビッジジーンズ w32L30



BIG JOHN ダメージ、リペア加工デニム!日本製!

45% hempなので暑い夏に最高のデニムだと思います。軽くて涼しいです。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ウエアハウス 商品の状態 やや傷や汚れあり

ウェアハウス WAREHOUSE デニムWAREHOUSE & Co. 500s Lot 800 55% cotton 45% hemp サイズW30 L322016に購入。11回洗いました。裾上げしてません。履けなくなった出品します。45% hempなので暑い夏に最高のデニムだと思います。軽くて涼しいです。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ウエアハウス 商品の状態 やや傷や汚れあり

