閲覧ありがとうございます✨

オールドGUCCI レア品 シェリーライン

気になることがあればお気軽にコメント下さい!

○アイテム

GUCCI グッチ

ワンショルダーバッグ ショルダーバッグ

シェリーライン スクエア スエード 裏地総柄

黒 メタルロゴ

○サイズ

タテ 25cm

ヨコ 26cm

マチ 5cm

ショルダー 54cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

目立った傷や汚れも無くまだまだ快適にお使いいただけます◎

○カラー

黒

ブラック

○素材

レザー

○付属品

保存袋

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品

No.CY23020566

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

