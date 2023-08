ご覧くださりありがとうございます。

一度着ただけなので特にダメージ感じられません。

吊るさず保管していたので伸びてもいないです。

ただし新品ではありませんので、完璧なものをお求めの方はご遠慮ください。

サイズ38:総丈127.5 肩幅33 袖丈48 身幅37 袖幅14 ウエスト74-82

(通販サイト記載)

私は普段36なので少し大きめでした。

身長163cmで一番長いところが足首くらいです。

定価41,800円

上身頃にはニットを、スカート部分にはコードレースを用いたコンビネーションドレス。

華やかさとシックなムードを纏うハリのある美しいレースが視線を惹き付けます。

抜け感と色気を感じさせる大胆に開いた前後のネックディティールで今年らしさをプラスしました。

インナーと着丈差を設けたスカートのイレギュラーシルエットやフレア袖など、女性らしいディティールを随所に取り入れたのもポイント。

お呼ばれシーンやパーティーなど、特別な一日に相応しい上品且つレディな一着です。

※注意事項※

完璧な採寸や状態をお求めの方にはおすすめいたしません。

新品でもほぼ店頭での購入品なので人の手に触れた物である場合が多いです。

元々ヴィンテージ化工の物もございます。

当初から傷やスレなどある場合があります。

詳しく状態を記載するようにしておりますが素人なので見落としもあります。

新品は新品、中古は中古と事実を記載しております。

記載漏れや初期傷や配送中の事後について一方的に罵倒し返品を要求するような方とはお取引できません。

最後までできる限り対応いたしますが業者ではありませんので

限定品にも関わらず代わりの物を今すぐ遅れとか、代替品を言い値で買い取れとか、使用してから送料着払いで返品するような方は無理です。

明らかなサイズ間違いや破損以外は返品もクレームも対応できません。

最後までお読みいただきありがとうございました。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド グレースコンチネンタル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

