【完売】 新品　コーチcoach トレンチコート トレンチコート

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド コーチ 商品の状態 新品、未使用

昨年、アウトレットで購入しましたが新品のままクローゼットで保管してました。お色はピンクベージュですので合わせやすいカラーです。2枚目が実物に近いお色です。手放しをまだ悩んでおりましたので気に入った方は早めのご購入をよろしくお願いします。記載サイズ160/88A着丈84身幅47

商品の情報 商品のサイズ M ブランド コーチ 商品の状態 新品、未使用

【美品】FRAMeWORK オーバーサイズ ステンカラーコート レディース M【美品】バーバリーロンドン トレンチコート ノバチェック ステンカラー 38【美品】ドゥロワー シャツワンピース size36melt the lady ウイングカラートレンチコート ブラック【美品】louren ロングコート/ブラウン