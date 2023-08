★新春福袋2022★ ASTRO STARGAZER Blu-ray 【＠Loppi・HMV限定盤】 K-POP/アジア

ご覧いただきありがとうございます☺︎

The 3rd ASTROAD to Japan

開封はしておりますが、ディスクは未再生となります。

トレカも開封後すぐスリーブに入れ、暗所にて保管しておりました。

ご覧いただきありがとうございます☺︎ASTRO 2022 JAPAN CONCERTThe 3rd ASTROAD to JapanSTARGAZER 【@Loppi・HMV限定盤】 Blu-ray開封はしておりますが、ディスクは未再生となります。トレカも開封後すぐスリーブに入れ、暗所にて保管しておりました。<収録内容>・2022/6/3(金)千葉・幕張メッセ公演 ライブ映像 全曲収録・2022/6/4(土)千葉・幕張メッセ公演 ライブ映像 全曲収録<仕様>・Blu-ray : 2枚組・ブックレット8P<封入特典>@Loppi・HMV限定盤ライブフォトカード(5枚セット) 即購入⭕️ASTROMJジンジンチャウヌムンビンラキユンサナSTARGAZERBlu-ray

