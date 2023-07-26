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★新春福袋2022★ ASTRO STARGAZER Blu-ray 【＠Loppi・HMV限定盤】 K-POP/アジア

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開封はしておりますが、ディスクは未再生となります。
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トレカも開封後すぐスリーブに入れ、暗所にて保管しておりました。
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＜収録内容＞
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・2022/6/3(金)千葉・幕張メッセ公演 ライブ映像 全曲収録
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・2022/6/4(土)千葉・幕張メッセ公演 ライブ映像 全曲収録
ジョンファン　当選者トレカ　シンガポール

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＜仕様＞
astro ムンビン トレカ セット 70点
・Blu-ray : 2枚組
straykids ヒョンジン 直筆サイン noeasy
・ブックレット8P
NewJeans◆韓国1stシングル「OMG」CD

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＜封入特典＞
ZEROBASEONE ジャンハオ kconトレカ
＠Loppi・HMV限定盤ライブフォトカード(5枚セット)
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유진、YUJIN、宥真、ユジン　After Like トレカ
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ご覧いただきありがとうございます☺︎ASTRO 2022 JAPAN CONCERTThe 3rd ASTROAD to JapanSTARGAZER 【＠Loppi・HMV限定盤】 Blu-ray開封はしておりますが、ディスクは未再生となります。トレカも開封後すぐスリーブに入れ、暗所にて保管しておりました。＜収録内容＞・2022/6/3(金)千葉・幕張メッセ公演 ライブ映像 全曲収録・2022/6/4(土)千葉・幕張メッセ公演 ライブ映像 全曲収録＜仕様＞・Blu-ray : 2枚組・ブックレット8P＜封入特典＞＠Loppi・HMV限定盤ライブフォトカード(5枚セット) 即購入⭕️ASTROMJジンジンチャウヌムンビンラキユンサナSTARGAZERBlu-ray

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★新春福袋2022★ ASTRO STARGAZER Blu-ray 【＠Loppi・HMV限定盤】 K-POP/アジア

26分钟前

★新春福袋2022★ ASTRO STARGAZER Blu-ray 【＠Loppi・HMV限定盤】 K-POP/アジア

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ASTRO - STARGAZER: ASTROSCOPE 【@日本FanClub ・＠Loppi・HMV限定盤

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