★新春福袋2022★ ASTRO STARGAZER Blu-ray 【＠Loppi・HMV限定盤】 K-POP/アジア

ご覧いただきありがとうございます☺︎
SEVENTEEN エスクプス トレカ 24H
ソンガン 2023 シーグリ 韓国限定 フォトカード トレカ 3枚セット
ASTRO 2022 JAPAN CONCERT
Le Sserafim ラキドロ トレカ コンプセット ルセラフィム
The 3rd ASTROAD to Japan
txt cat&dog サノク トレカ スビン
STARGAZER 【＠Loppi・HMV限定盤】 Blu-ray
new jeans ラキドロ ヘイン
treasure ジェヒョク まとめ売り
開封はしておりますが、ディスクは未再生となります。
BTS JIMIN【FACE】JPFCラキドロイベント当選者フォトカード
トレカも開封後すぐスリーブに入れ、暗所にて保管しておりました。
2PM JUNHO ジュノ BEFORE MIDNIGHT
HYBE INSIGHT BTS 展示会入場トレカ特典ジョングク
＜収録内容＞
SHINee WORLD Ⅳ 2015 in SEOUL CD 写真集
・2022/6/3(金)千葉・幕張メッセ公演 ライブ映像 全曲収録
newjeans トレカ トランプ ヘイン 106枚 セット
・2022/6/4(土)千葉・幕張メッセ公演 ライブ映像 全曲収録
ジョンファン 当選者トレカ シンガポール
ハンユジン トレカ ボイプラ boys planet ZB1
＜仕様＞
astro ムンビン トレカ セット 70点
・Blu-ray : 2枚組
straykids ヒョンジン 直筆サイン noeasy
・ブックレット8P
NewJeans◆韓国1stシングル「OMG」CD
パクハンビン "ボイプラ 100% 正規品 BOYS PLANET 限定 トレカ
＜封入特典＞
ZEROBASEONE ジャンハオ kconトレカ
＠Loppi・HMV限定盤ライブフォトカード(5枚セット)
aespa ウィンター unboxing トレカ コンプリート
三井を何度でも甦らせるLP
即購入⭕️
LE SSERAFIM サクラ
【新品未開封】NewJeans 限定盤 Bag ver. WHITE／ホワイト
ASTRO
「チケット写真あり」ボイプラ cgvトレカ ソンハンビン
MJ
유진、YUJIN、宥真、ユジン After Like トレカ
ジンジン
SEVENTEEN セブチ HMV&店舗特典 ウォヌ トレカ 23枚セット
チャウヌ
OUTLAW サノク トレカ ホンジュン セット
ムンビン
❤️落書きがあります❤️ ONEUS 直筆サイン入り ポラロイド チェキ シオン
ラキ
MONSTA X LIGHT STICK FOOD ランダム
ユンサナ
SEVENTEEN セミコロン ヘンガレ トレカ ミンギュ
STARGAZER
nct127 ay-yo ランダムトレカ スペシャル ジェヒョン
Blu-ray
SEVENTEEN ひとりじゃない HMVトレカ ホシ
ご覧いただきありがとうございます☺︎ASTRO 2022 JAPAN CONCERTThe 3rd ASTROAD to JapanSTARGAZER 【＠Loppi・HMV限定盤】 Blu-ray開封はしておりますが、ディスクは未再生となります。トレカも開封後すぐスリーブに入れ、暗所にて保管しておりました。＜収録内容＞・2022/6/3(金)千葉・幕張メッセ公演 ライブ映像 全曲収録・2022/6/4(土)千葉・幕張メッセ公演 ライブ映像 全曲収録＜仕様＞・Blu-ray : 2枚組・ブックレット8P＜封入特典＞＠Loppi・HMV限定盤ライブフォトカード(5枚セット) 即購入⭕️ASTROMJジンジンチャウヌムンビンラキユンサナSTARGAZERBlu-ray