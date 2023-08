ご覧いただきありがとうございます✨✨

Deuxieme Classe

ドゥーズィエムクラス

SCARF BLOUSE

スカーフ ボウタイ ブラウス

定価20,900円

デニムスタイルを女性らしく仕上げてくれるSCARF BLOUSE。

落ち感が綺麗なとろみのある素材。 顔周りをすっきりと見せてくれるVネックとボウタイのデザインはアウターのインナーにも活躍します。

スラックスと合わせて、お呼ばれ着にも着回したいブラウスです。

洗濯:ドライクリーニング

⭐️2回の使用:美品

特にダメージなく大変キレイな状態です☺︎

⭐️サイズ FREE

実寸

肩幅39 身幅49 着丈68-74 袖丈63.5cm

※多少の誤差はご容赦ください

⭐️カラー公式 テラコッタ

モデルさんの着用画像の色が近いです

⭐️素材

ポリエステル97% ポリウレタン3%

✅ 写真に写らない様な細かな汚れやダメージ、些細な見落とし等はご容赦くださいませ。

✅コメント投稿前にプロフィールをご一読下さい。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ドゥーズィエムクラス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

