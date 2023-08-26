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激安な Air MacBook 2020 シルバー A2337 M1 ノートPC

商品の説明

2021年9月に購入後YouTubeを見る程度しか使っていません。
TOSHIBAノートパソコン　Core i5 メモリ8G Windows11

MacBook retina 12インチ 2017 上位CPU SSD512GB

AH77/GW_windows11_ノートパソコン_テレワーク_リモート
製品年式···2020
MacBook Pro(Retina, 13-inch, Late 2013)
シリーズ···MacBook Air
ZBOOK 17.3フルHD i5-6440HQ ワークステーション 1.5TB
画面サイズ···13インチ
Apple M1 MacBook Air 8GB SSID256
CPU種類···Apple M1
ノートPC 初音ミク DELL Inspiron 13 5370 シルバー 美品
メモリ···8GB
i7 7500U 第7世代 東芝 Win11 ノートパソコン
SSD容量···512GB
MacBook Air 2020年モデル
充放電回数29回
【ペン・DVD・LTE・タッチ液晶全部入り】レッツノート CF-MX5_267
最大容量99%
257)パナソニックCF-SV7/i5-8350U/8GB/256GB/12.1

DELL Latitude 5580 Core i5 -7200U
外箱、アダプター、ケーブル付属
NEC versapro VB-Dオフィス付き
あくまで中古品ということをご理解の上でよろしくお願いします。

マウス　E10

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

＝＝　ココシャネラ&Hawaii さん　専用ページ　＝＝
2021年9月に購入後YouTubeを見る程度しか使っていません。製品年式···2020シリーズ···MacBook Air画面サイズ···13インチCPU種類···Apple M1メモリ···8GBSSD容量···512GB充放電回数29回最大容量99%外箱、アダプター、ケーブル付属あくまで中古品ということをご理解の上でよろしくお願いします。

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商品の状態目立った傷や汚れなし

激安な Air MacBook 2020 シルバー A2337 M1 ノートPC

18分钟前

激安な Air MacBook 2020 シルバー A2337 M1 ノートPC

¥89,000 ¥47,170

(税込) 送料込み
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