【限定販売】 【最終値下げ】KINUJO ヘアードライヤー モカ ヘアドライヤー

KINUJO ヘアードライヤー モカ KH002

dyson HD03 ULF IIF【完品】 & ディスプレイスタンド



ヤーマンヴェーダブライトプラス

■本体重量 約363g

即購入可‼️ ヤーマン ブライトドライヤー フォトイオン ネイビー YJHC0L

■本体サイズ 220×201×50mm

Dysonヘアドライヤー浮毛抑制ツール、スタンド付き

■コード長さ 約2m

【完備】Dyson Supersonic Ionicヘアドライヤー ダイソン

■風量 2.2m3/分

【新品未開封】Salonia トリートメントミストドライヤー&セラム

■風温切替 3段階(低温・中温・高温)

セール【新品未使用】ReFa BEAUTECH DRYER リファ ドライヤー

■温風温度 約100℃

KINUJO 絹女 ヘアドライヤー モカ

■使用可能電圧 AC100V

【最終値下げ】KINUJO ヘアードライヤー モカ

■付属品 ストラップ、ノズル、取扱説明書(保証書付き)

【新品】マグネット ヘア プロ ドライヤー モイスト ホリスティックキュア

■消費電力:1250W

my.job.202107様専用

「超!大風量」と「超!遠赤外線」で従来品から最大で約50%もドライ時間を短縮。

ダイソン ヘアードライヤー 断線無し

過度な熱に頼らず速乾 うるツヤ髪に。

ティーズ様専用MTG ReFa BEAUTECH DRYER PRO



(5960) 美品 パナソニック メンズシェーバー 6枚刃 ES-LS9P-K

◇「超!大風量」 2.2?/分

Panasonic EH-NA0G ディープネイビー

従来品から最大で約50%もドライ時間を短縮。過度な熱に頼らず速乾を実現。

⭐️大特価！高級ヘアドライヤー⭐️マイナスイオンヘアケア 速乾

※新潟県工業技術総合研究所 素材応用技術支援センター調べ。2020年12月現在日本国内で販売している各社製品から無作為に抽出した機種が対象

リファビューテック ドライヤー



【ドライヤー】Panasonic EH-CNA0E-H GRAY

◇「超!遠赤外線」 毛先までまとまるウルツヤ速乾

レプロナイザー 7D Plus 純正スタンド付き正規店購入

髪の外側からではなく、髪内部の分子を細かく振動させ、熱を内側から生み出します。これにより熱ダメージを軽減します。

A677♥2週間の動作保証！ ダイソンドライヤーHD01 フルセット箱付き♥



パナソニック ヘアドライヤー EH-NA0J ウォームホワイト

◇「超!軽量」 約363g ※

KINUJO キヌジョプロヘアドライヤー

女性が使用しても疲れにくい「超!軽量」を実現。スリム&コンパクトで、旅行にも便利。

(業務用)遠赤外線ドライヤー

※本体のみ

翼様 専用



【新品・保証書有】Panasonic ドライヤー ナノケア EH-NA2G-T

◇3つのモードで美髪をサポート

mary様専用 Panasonic ナノケア ドライヤー EH-NA0E-A

1.GLOSS: 高温+低風:

※期間限定 ReFa ReFa BEAUTECH DRYER PRO Black

全体が乾かせたら、ブローはGLOSSモードに。ツヤを出しながら、くせを伸ばす最適な

新品付属品あり 絹女 KINUJO キヌージョ カールアイロン コテ 28ミリ

風温・風量で、毛先までまとまるウルツヤ髪に。

ダイソンエアラップ ダイソンドライヤー

2.SCULP: 低温+中風:

「訳あり」マグネット ヘアプロ ドライヤー モイスト 白色 大風量 速乾

低温で優しい風が髪と頭皮を保護し、乱れがちな短い毛を抑えながら、キューティクルを

ホリスティックキュアーズ MAGNET HairPro ドライヤーゼロ

引き締め、ツヤのある髪に。

SHARP IB-RP9-C CREAM

3.SWING: 温風5秒/冷風7秒:

正規品中古MTGリファドライヤーU6

美容サロンの動きを自動再現。KINUJO独自開発の「シルクセンシング機能」で、温風と

Nobby マイナスイオンヘアードライヤー NB2504 シルバー

冷風を自動で切り替え、髪を熱ダメージから守ります。

Panasonic ドライヤー EH-CNA0B-RP



PanasonicEH-CNA0E-H最新ナノケアドライヤーパナソニックモデル

◇マイナスイオン

ReFa RE-AJ02A WHITE ドライヤー Pro ほぼ未使用



最終お値下げ 新品⭐︎Panasonic ヘアードライヤーナノケア

定価24000円。

パナソニック ナノケア EH-NA2G-T ブラウン

一度使用しました。とても軽いのに風量があるので、あっという間に髪が乾きます。

新品 23年5月購入 Panasonic EH-NA0G ナノケア 濃紺

モカのお色も落ち着いた色合いでとても綺麗です。

dyson HD08 ULF IIF N PINK

箱に傷がある為、お安く出品いたします。

ReFa DRYER SMART ブラック リファ ドライヤー スマート



ReFa BEAUTECH DRYER PRO (リファ)

こちらの商品はこれ以上のお値下げは出来ません。

Panasonic パナソニック ナノケア EH-NA0G

ご理解ください。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

KINUJO ヘアードライヤー モカ KH002■本体重量 約363g■本体サイズ 220×201×50mm■コード長さ 約2m■風量 2.2m3/分■風温切替 3段階(低温・中温・高温)■温風温度 約100℃■使用可能電圧 AC100V■付属品 ストラップ、ノズル、取扱説明書(保証書付き)■消費電力:1250W「超!大風量」と「超!遠赤外線」で従来品から最大で約50%もドライ時間を短縮。過度な熱に頼らず速乾 うるツヤ髪に。◇「超!大風量」 2.2?/分従来品から最大で約50%もドライ時間を短縮。過度な熱に頼らず速乾を実現。※新潟県工業技術総合研究所 素材応用技術支援センター調べ。2020年12月現在日本国内で販売している各社製品から無作為に抽出した機種が対象◇「超!遠赤外線」 毛先までまとまるウルツヤ速乾髪の外側からではなく、髪内部の分子を細かく振動させ、熱を内側から生み出します。これにより熱ダメージを軽減します。◇「超!軽量」 約363g ※女性が使用しても疲れにくい「超!軽量」を実現。スリム&コンパクトで、旅行にも便利。※本体のみ◇3つのモードで美髪をサポート1.GLOSS: 高温+低風: 全体が乾かせたら、ブローはGLOSSモードに。ツヤを出しながら、くせを伸ばす最適な 風温・風量で、毛先までまとまるウルツヤ髪に。2.SCULP: 低温+中風: 低温で優しい風が髪と頭皮を保護し、乱れがちな短い毛を抑えながら、キューティクルを 引き締め、ツヤのある髪に。3.SWING: 温風5秒/冷風7秒: 美容サロンの動きを自動再現。KINUJO独自開発の「シルクセンシング機能」で、温風と 冷風を自動で切り替え、髪を熱ダメージから守ります。◇マイナスイオン定価24000円。一度使用しました。とても軽いのに風量があるので、あっという間に髪が乾きます。モカのお色も落ち着いた色合いでとても綺麗です。箱に傷がある為、お安く出品いたします。こちらの商品はこれ以上のお値下げは出来ません。ご理解ください。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ダイソン エアラップ スタイラーdyson ヘアードライヤー HD08ULFBBNENT 新品未開封【新品】パナソニック ドライヤー eh-na0j ウォームホワイトちはるさん専用ヘアドライヤーナノケア ピンクゴールドリュミエリーナ REP4D-JPレプロナイザー4D Plus