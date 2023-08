フェンダーメキシコ precision

ご覧頂きありがとうございます。

塗装割れ部分を黒く塗っている箇所が数箇所あります。

ネックの反りや不具合等はございません。

弦に関しましては

売れるまでに状態が変化致しますので

あくまでも使えないものとお考え下さい。

プチプチで梱包した上で

ダンボールに詰めて発送となります。

ケースが付属する商品に関しては

サイズがギリギリな事から

ケースとダンボールのみになる場合がございます。

【追加オプション】

ソフトケース ※写っている場合は付属します。

→在庫次第1000〜2000円程度

替え弦 2000円

ピック 2枚200円

シールド長め700円

シールド短め500円

クロス300円

カポタスト 800円

9v電池 400円

ストラップ 500円

auxケーブル 500円(音楽をアンプ等から同時に流すケーブル)

弦替え代行 2000円+弦代金

アンプ 3000円

その他付属品もございますので

お気軽にご相談ください。

初心者の方でも安心してお取引できるよう

ご購入後のご質問(おすすめの機材など)もお答えしております。

☆こちら大阪府東大阪市東鴻池町在住です。

取りに来て頂ける場合は-1000円にてお取引可能です。事前にお伝えください

その他ギター、楽器類も出品しております。

↓↓↓こちらから楽器のみをご覧いただけます。

#rizgt楽器

【主な取扱い楽器】

エレキギター スチールギター

Les Paul レスポール Stratocaster ストラト

Telecaster テレキャスター フライングV SG

エレキベース ウッドベース アップライトベース

JAZZ BASS ジャズベース PJ precision プレシジョンベース プレベ

アコースティックギター アコギ エレアコ

クラシックギター クラギ ウクレレ

ガットギター エレガット サイレントギター

カホン 電子ドラム エフェクター

マルチエフェクター コンデンサーマイク

オーディオインターフェース

即購入、ご質問歓迎です。

よろしくお願いいたします。

カラー···ブラック 黒 フェンダー メキシコ

シリーズ···Fender

種類···エレキベース

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

フェンダーメキシコ precisionご覧頂きありがとうございます。塗装割れ部分を黒く塗っている箇所が数箇所あります。ネックの反りや不具合等はございません。弦に関しましては売れるまでに状態が変化致しますのであくまでも使えないものとお考え下さい。プチプチで梱包した上でダンボールに詰めて発送となります。ケースが付属する商品に関してはサイズがギリギリな事からケースとダンボールのみになる場合がございます。【追加オプション】ソフトケース ※写っている場合は付属します。→在庫次第1000〜2000円程度替え弦 2000円ピック 2枚200円チューナー 1000円シールド長め700円 シールド短め500円クロス300円カポタスト 800円9v電池 400円ストラップ 500円auxケーブル 500円(音楽をアンプ等から同時に流すケーブル)弦替え代行 2000円+弦代金アンプ 3000円その他付属品もございますのでお気軽にご相談ください。初心者の方でも安心してお取引できるようご購入後のご質問(おすすめの機材など)もお答えしております。☆こちら大阪府東大阪市東鴻池町在住です。取りに来て頂ける場合は-1000円にてお取引可能です。事前にお伝えくださいその他ギター、楽器類も出品しております。↓↓↓こちらから楽器のみをご覧いただけます。#rizgt楽器【主な取扱い楽器】エレキギター スチールギターLes Paul レスポール Stratocaster ストラトTelecaster テレキャスター フライングV SG エレキベース ウッドベース アップライトベースJAZZ BASS ジャズベース PJ precision プレシジョンベース プレベアコースティックギター アコギ エレアコクラシックギター クラギ ウクレレガットギター エレガット サイレントギターカホン 電子ドラム エフェクターマルチエフェクター コンデンサーマイクオーディオインターフェース即購入、ご質問歓迎です。よろしくお願いいたします。カラー···ブラック 黒 フェンダー メキシコシリーズ···Fender種類···エレキベース

