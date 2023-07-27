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買取り実績 〘訳あり〙ルイヴィトン　名刺カードケース 名刺入れ/定期入れ

商品の説明

LOUIS VUITTON ルイヴィトン
ボッテガヴィネタ　カードケース　ブラック

ベルルッティ ビジョン カードケース ブラウン 美品 ブランド レザー 革 茶色
M30516 タイガ オーガナイザー ドゥ ポッシュ
【美品】ルイ ヴィトン タイガレザー カードケース 名刺入れ

オールデン　コードバン　名刺入れ、カード入れ
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未使用 BOTTEGA VENETAボッテガヴェネタ　パイソン　カードケース
カード入れ
新品未使用　ルイヴィトン　コインケース　ブラック
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hana様専用/ロエベ名刺入れ新品未使用ラッピング
色アカジュー
DIORカードケース【新品未使用品】

JRA認定　出来る男のアイテム　シャイニングクロコダイル　無双　名刺入れ　カード
シリアルナンバーMI0041
ボッテガヴィネタ　カードケース

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当方の主観にて状態の登録を行っております。
メゾンタクヤ 名刺入れ 本革 MAISON TAKUYA ブラック/レッド 箱付

KREIS クライス コードバン 財布
必ずお写真での確認をお願い致します。
RRL ダブルアールエル レザー二つ折り財布

※ボン様専用　MONT BLANC 名刺入れ(未使用新品)
古物市場でお買い付け後、クリーニングを行った状態で出品をしております。僅かに気になる部分メンテナンスしています。
coach パッチブランド　カード、名刺入れ

ルイヴィトン　エピ　定番　パスケース　カードケース　名刺入れ　定期入れ　メンズ
追加の写真撮影も可能ですので、納得行くまでお問い合わせ下さいませ。
ボッテガヴェネタ カードケース

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▶全体的に綺麗にしておりますので、是非この機会にご検討ください。
BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ カードケース コインケース 財布

※最終値引き※PRADA カードケース　新品未使用
表面、内面とても綺麗です
エルメス　ガルヴィ　ポップ
　
ルイヴィトン名刺入れモノグラム

【美品】ルイヴィトン　エピ　アンヴェロップ・カルト・ドゥ・ヴィジット　ノワール
手元に届く商品が、お客様の期待を裏切らないよう、丁寧に梱包してお届けします。お取引はあなたのご心配を一切必要としない、そんな安心感をお約束します。
■新品未使用■GUCCI　グッチ　カードケース　名刺入れ

LOEWE ロエベ　名刺入れ　美品
メルカリ発送です

AMEX　センチュリオン　非売品

商品の情報

ブランドルイヴィトン
商品の状態やや傷や汚れあり

新品/未使用品）ダンヒル　名刺入　シャーシ L2A247A

[新品・美品]モンブラン MONTBLANC 名刺入れ メンズ ブラック

【新品未使用】ジバンシー　カードケース　黒

ルイヴィトン ダミエ　カードケース

Paul Smith ポールスミス カードケース ラビット
LOUIS VUITTON ルイヴィトン M30516 タイガ オーガナイザー ドゥ ポッシュ パスケース カード入れ 名刺入れ 色アカジュー シリアルナンバーMI0041当方の主観にて状態の登録を行っております。必ずお写真での確認をお願い致します。古物市場でお買い付け後、クリーニングを行った状態で出品をしております。僅かに気になる部分メンテナンスしています。追加の写真撮影も可能ですので、納得行くまでお問い合わせ下さいませ。▶全体的に綺麗にしておりますので、是非この機会にご検討ください。表面、内面とても綺麗です　手元に届く商品が、お客様の期待を裏切らないよう、丁寧に梱包してお届けします。お取引はあなたのご心配を一切必要としない、そんな安心感をお約束します。メルカリ発送です

商品の情報

ブランドルイヴィトン
商品の状態やや傷や汚れあり

買取り実績 〘訳あり〙ルイヴィトン　名刺カードケース 名刺入れ/定期入れ

8分钟前

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出品者

c4ee6d

 1904

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コメント (14)

c4ee6d
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