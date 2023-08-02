クリスマスファッション 【完売商品】K-3Bグラフィックジョガーパンツ　干場義雅 その他

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自己紹介文を必ずご覧ください。K-3B ブラック×ホワイト 115_G リサイクル糸メッシュ グラフィックジョガーパンツ全サイズ完売商品です。サイズM使用回数は少なくとても綺麗ですが、画像4でわかるように後ポケットの横に線が数本入ってます。破れやほつれはございませんので使用には問題ありませんが、神経質な方はおやめください。よろしくお願いいたします。#k3b#干場義雅#TIMONE（ティモーネ）#クロスクローゼット#ベルウィッチ#+CLOTHET#FORZASTYLE #EMMETI(エンメティ)#CINQUANTA(チンクアンタ)#ブルネロクチネリ