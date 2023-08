カラー Off-White

サイズ M

一度着用したのみです。

その後自宅にて保存してました。

定価は38500円です。

<Brand Concept>

着心地の良さを追求し、こだわりを持った上質な生地をシンプルかつラグジュアリーなデザインに仕上げました。

ボアとナイロンの切り替えブルゾン。

中にダウンを使用しており、非常に暖かいです。

胸元にロゴプリント、左肩にしっぽロゴのワッペンを付けています。

また、裏地はジャガードの総柄生地を使用しています。

中古品、自宅保管、素人出品ですのでその点をご了承してくださった上での購入ご検討ください。

#ヒカル

#リザード

#rezard

#ダウンジャケット

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

