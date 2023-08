最安値級価格 良品AKM21AW定価6.6万円ラップフーデッドパーカー灰XL パーカー

AKM ORIGINAL STRETCH JERSEY WRAP HOODED ラップフーデッドパーカー

【 ORIGINAL STRETCH JERSEY WRAP HOODED -GRAY- 】

WRAP フード型のジャージパーカーです。

肩周りは身体に馴染むラグラン袖を採用し、袖口のみリブ使いしています。

ZIPはAKMオリジナルの逆開エクセラを採用し、細部にも抜かりなくスポーティーに仕上げています。

サイズは希少なXLサイズです。

【 ORIGINAL STRETCH JERSEY 】

COTTON 95 % POLYURETHANE 5 % AKM別注のストレッチジャージー。 30/20ミニ裏毛において中糸はすべて伸縮性のある糸をオーガニックコットンでくるんだ CSY糸に置き換えた素材です。 CSY糸を使用することで綿100%の裏毛と同じ肌触りを実現しています。 十分に伸縮性を持たせることと生地の厚みを出すために、生地プレセットせずに横方向の送り込みをしており、また仕上げ時にタンブラー乾燥して縦および横方向に密な収縮状態をキープしています。 それ故にカットソー素材でありながら横だけでなく縦方向にも十分なストレッチ性があります。 企画が始まって以来ずっと奈良の編み工場にて編み続けているこの生地は、その強力なストレッチのため染色加工の段階でかなりの シワが入ってしまうのを泉州の染色工場が何度も時間をかけて仕上げることでシワを伸ばし生地に仕上げています。

他でも出品しているため、売り切れた場合は出品キャンセル致しますのでご了承ください。

●定価:66,000円

●サイズ:XL(肩幅:約ラグラン,身幅:約51cm,着丈:約63cm,裄丈:約78cm)

●素材: 綿95% ,ポリウレタン5%

●色: GRAY

●状態:10中7程度

主観では特に目立つダメージもなく良好な状態かと思います。

中古品になりますので神経質な方はご購入をお控えください。

自己紹介欄をご確認の上ご検討頂けますようお願い致します。

カラー···グレー

袖丈···長袖

柄・デザイン···無地

タイプ···ジップアップ

ポケット···あり

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド エイケイエム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

