【購入経緯】エアジョーダン12 ザ・マスター

2016年、NBA スパーズのオルドリッジ選手がプレーオフで履いており、憧れて新宿のセレクションにて購入。

【状態】

エアー抜けなく加水分解なし。ソールも良好。

体育館で3回程使用してから使用してません。

12と比べクッション性も良く今でもガンガン履けます。

【保管状況】

履かない時は

保管はジップロックと乾燥剤にて暗所にて保管。

皮はラナパークリームで手入れしてます。

7年前のモノなので購入される方はご理解下さい。

【付属品】

①箱②ポスターカード③黒タグ全て

購入時の付属品お付けします。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド エアジョーダン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

