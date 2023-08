■MIKLI BY MIKLI(アランミクリ)ハバナ・オーセンティック メガネフレーム【未使用品】。 世界めがねのデザイン指標「アラン・ミクリ」のトレンドライン、MIKLI BY MIKLIのメガネフレームです。 伝統的なメガネのデザインに加えて、カラフルなアセテート素材を使用したスタイリッシュで洗練されたアーティスティックで独創的なデザインが特徴です。 ユニセックス(男女兼用)です。

カラー:Havana

サイズ:52-16-140

材質:アセテート

フレーム:フルリム、オーバル

その他:スプリングヒンジ、CEマーク(EU欧州連合基準適合)

付属品:紐付きクロスポーチ、クリーニングクロス

※未使用品ですが、デモレンズにほんの僅かな擦れがあります。ご了承ください。

商品の情報 ブランド アランミクリ 商品の状態 新品、未使用

