憧れの コロンビア　マルチカラー　フルジップパーカー　刺繍ロゴ　オーバーサイズL ナイロンジャケット

#3Emotion古着 ⇦見ないと損する古着はこちら^_−☆

ーーーーーーーーーーーーーーー

⚫とりあえず着とけばオシャレに見える古着

コロンビアのフルジップパーカーになります。

マルチカラーの上半身はナイロン系の素材です。

他と被らないからいい!

タウンユースからキャンプまでこれ1着でまかなえる

楽しい休日ライフを!

▪️商品名

【希少】

Columbia

フルジップパーカー

▪️サイズ

L相当(表記)

身幅57cm

着丈69cm

ラグランスリーブ裄丈76cm

⚫平置き採寸です。

⚫サイズの相当は主観でございます。

トラブル回避の為にも採寸をご参考お願い致します。

▪️コンディション

A

(S)使用感がほとんどなく、汚れなども無い商品

(A)多少シミや傷があるが、比較的キレイな商品

(B)使用感があり、小さなダメージがある商品

(C)使用感があり、大きなダメージがある商品

▪️カラー

マルチカラー

▪️素材

ポリエステル100%

幻の日本で3着だけ!

▪️お得な割引

【フォロー割引】

フォローして頂けますと価格によってお値引き致します。

1,500〜2,999円 ➡ 100円OFF

3,000〜5,999円 ➡ 200円OFF

6,000〜8,999円 ➡ 300円OFF

9,000円〜 ➡ 500円OFF

【まとめ割引】

購入数に応じた割引を致します。

購入したい商品が複数ある場合、コメントにてお知らせください。^o^

2点購入 ➡ 300円OFF

3点購入 ➡ 500円OFF

4点以上 ➡ 1,000円OFF

⚫当SHOPの商品は早い者勝ちです。

⚫ほとんど全てが一点物のため、同じ物がございません。

ーーーーーーーーーーーーーーー

#3E_オーバーサイズL以上

#3E_アウトドアスタイル

#3E_店主おすすめ! ^_−☆

#3E_Columbia

#3Emotion古着 ⇦見ないと損する古着はこちら^_−☆

3E:motionでは、以下のブランドを取り揃えております。

ノースフェイス モンベル パタゴニア チャムス エルエルビーン US古着 ハードロックカフェ フルーツオブザルーム

●管理番号

ID-23125

商品の情報 商品のサイズ L ブランド コロンビア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

★全品送料無料★全品匿名発送★お得な割引あり★基本48時間以内発送#3Emotion古着 ⇦見ないと損する古着はこちら^_−☆ーーーーーーーーーーーーーーー⚫とりあえず着とけばオシャレに見える古着コロンビアのフルジップパーカーになります。マルチカラーの上半身はナイロン系の素材です。他と被らないからいい!タウンユースからキャンプまでこれ1着でまかなえる楽しい休日ライフを!▪️商品名【希少】Columbia フルジップパーカー▪️サイズL相当(表記)身幅57cm着丈69cmラグランスリーブ裄丈76cm⚫平置き採寸です。⚫サイズの相当は主観でございます。トラブル回避の為にも採寸をご参考お願い致します。▪️コンディションA(S)使用感がほとんどなく、汚れなども無い商品(A)多少シミや傷があるが、比較的キレイな商品(B)使用感があり、小さなダメージがある商品(C)使用感があり、大きなダメージがある商品▪️カラーマルチカラー▪️素材 ポリエステル100%▪️お得な割引【フォロー割引】フォローして頂けますと価格によってお値引き致します。1,500〜2,999円 ➡ 100円OFF3,000〜5,999円 ➡ 200円OFF6,000〜8,999円 ➡ 300円OFF9,000円〜 ➡ 500円OFF【まとめ割引】購入数に応じた割引を致します。購入したい商品が複数ある場合、コメントにてお知らせください。^o^2点購入 ➡ 300円OFF3点購入 ➡ 500円OFF4点以上 ➡ 1,000円OFF⚫当SHOPの商品は早い者勝ちです。⚫ほとんど全てが一点物のため、同じ物がございません。ーーーーーーーーーーーーーーー#3E_オーバーサイズL以上#3E_アウトドアスタイル#3E_店主おすすめ! ^_−☆#3E_Columbia#3Emotion古着 ⇦見ないと損する古着はこちら^_−☆3E:motionでは、以下のブランドを取り揃えております。ノースフェイス モンベル パタゴニア チャムス エルエルビーン US古着 ハードロックカフェ フルーツオブザルーム●管理番号ID-23125

