買得 SNIDEL オケレースワンピース ロングワンピース

数年前に、ハロウィン時期に着たくこちらで購入しましたが、結局ハロウィンディズニーで着る予定がないので 出品致します。

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SNIDELオケレースワンピース

新品未使用 23区 パウダリージョーゼット ロングワンピース 38 グレージュ



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定価: 26,400円

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✦サイズ

❤試着・洗濯のみ❤ノエラ 10周年 アニバーサリー ワンピース ドレス



スムースリネン キーネックフレアワンピース36(9号): 新品 未使用

1サイズ（M相当）

モラビト ロングワンピース

胸囲87cm

AURALEE ロングジレワンピース

袖丈37cm

NAPATA MELLOE なさえら アキアカネ 日本製 ワンピース 薔薇

総丈126,5cm

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ウエスト71cm

AD2017 tricot コムデギャルソン 異素材切替デニムギャザーワンピース

ヒップ100cm

キラリちゃん様専用 セルフォード ボタニカル柄 ボウタイワンピース



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新品未使用のものを譲って頂きました。

みるくてぃ 様

自身は室内で1度 試着はしました

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レースの破れ等は見当たりません

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サンプル品のため、ブランドタグが付いてないそうです

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カラー···パープル

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柄・デザイン···レース

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袖丈···半袖

MARIHA マリハ 36 春の月のドレス ベージュ

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド スナイデル 商品の状態 未使用に近い

数年前に、ハロウィン時期に着たくこちらで購入しましたが、結局ハロウィンディズニーで着る予定がないので 出品致します。SNIDELオケレースワンピース定価: 26,400円✦サイズ1サイズ（M相当）胸囲87cm袖丈37cm総丈126,5cmウエスト71cmヒップ100cm新品未使用のものを譲って頂きました。自身は室内で1度 試着はしましたレースの破れ等は見当たりませんサンプル品のため、ブランドタグが付いてないそうですカラー···パープル柄・デザイン···レース袖丈···半袖季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド スナイデル 商品の状態 未使用に近い

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