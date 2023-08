大人女性の 大人気望遠レンズ キャノン Canon EF-S 55-250㎜ IS レンズ(ズーム)

大人気望遠レンズ キャノン Canon EF-S 55-250㎜ IS

★商品の特徴★

・大人気の望遠レンズ ♪

・キヤノンのKISSシリーズに使える!

<商品説明>

Canonの望遠レンズ

EF-S55-250mm F4-5.6 ISは

35mm判換算で88~400mm相当の

望遠域をカバーし、

シャッター速度換算で約4段分までの

手ブレ補正効果を持つ

IMAGE STABILIZERを搭載。

夜景撮影をはじめ、望遠スナップや

光量の足りない室内でも安心して活用できる

軽量・コンパクトな望遠ズームレンズです。

通常撮影と流し撮りをレンズが

【自動】で判別❗️

適切な手ブレ補正により、

一瞬のシャッターチャンスも逃しません。

なので、お子様の運動会や

動きのある撮影に向いていて

ディズニーランドやUSJのパレード、

イベント撮影にも大活躍のレンズです❗️

【レンズ本体】

スレやキズほとんど無く、

全体的には綺麗です。

【光学系】

中古レンズ特有のチリ、埃の混入はございますが 撮影に影響するような汚れ等はございません。

【動作】

AF、MF動作確認済み! ズーム、オートフォーカス、絞りの動作確認済みですので、 安心してお買い求めください。

【付属品】

大人気望遠レンズ キャノン Canon EF-S 55-250㎜ IS

・レンズ本体

・レンズフロントキャップ

・レンズリアキャップ

⭐️対応機種⭐️

EOS Kiss デジタルF/デジタルN/デジタルX/X2/X3/X4/X5/X6i/X7/x7i/X8i/X9i

EOS 7D/7D Mark II/10D/20D/30D/40D/50D/60D/70D/80D/8000D/9000Dなど

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

