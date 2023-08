■ブランド NIKE

[ナイキ] エア マックス ブリス ネクスト ネイチャー DZ4707-001

1972年にフィル・ナイトがNIKEを設立。

ナイキ (NIKE) は、アメリカ合衆国オレゴン州に本社を置く、スニーカーやスポーツウェアなどスポーツ関連商品を扱う世界的企業。イノベーションを意識した商品展開により、今や世界のトップを走るスポーツ&フィットネスカンパニーに成長。ニューヨーク証券取引所に上場している。

社名の由来はギリシャ神話の勝利の女神「ニケ」(Nike)であると言われている。NIKEの成功には、ビル・バウワーマンとフィル・ナイトのタッグが多きく影響しています。

■米国輸入品 海外輸入品のため黒タグは購入当初から付属しておりません。(黒タグは日本国内で販売されているものにのみ付属するため)

■品番 CI0919 100

■サイズ

24.5センチ

★専用 ナイキ エア ヴェイパーマックス フライニット⭕️22.5cm スニーカー

■2023年2月20日時点 NIKE公式サイトにて完売しております(10枚目画像参照)

【注意事項】

写真は全て実物で当店が撮影したものです。

こちら新品未使用ですが、初期不良として両側のスウォッシュ(NIKEロゴ)部分が本来真っ白ですが変色しております(5枚目画像参照)

また左足の踵部分のNIKEロゴも変色しております。(6枚目画像参照)

シューズボックスに関しては比較的綺麗な状態です。NIKEではこの程度の初期不良の商品は当たり前ですがクレームが発生する可能性がございますので訳あり品として販売致します。

細かいところが気にならない方や少しでもお得な価格でご購入されたい方のみでお願い致します。

■配送方法

佐川急便にて発送致します。追跡可能です。

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

