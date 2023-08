新素材新作 crocs Mega Crush Rebel Rebel Clog 28CM サンダル

クロックス メガクラッシュ レベルレベル クロッグ ブラック

新品未使用

試し履き無し

メガクラッシュのカスタムモデル

カスタムモデルかつ、メンズサイズは販売数が少ないようです。

サイズが合いましたらご検討くださいませ。

金具やチャームでロックテイストにカスタムされたモデルです。

同型購入しましたが28CMのサイズ感が合いませんでしたので

出品します。

★プロフィールをご確認の上、ご検討くださいませ。

金額交渉、オファーは受付致しません。商品状態、価格にご納得頂けましたらご検討ください。

商品について不明点がございましたらコメントくださいませ。

カラー···ブラック

型/種類···スポーツサンダル

素材···ラヴァーEVA

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド クロックス 商品の状態 新品、未使用

