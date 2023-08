アメリカ最大の釣具展示会であるICASTの2016年及び2018年において ” BEST FRESHWATER ROD” 受賞。

ブランクには高品質Sグラスを採用。100%グラスロッドでありながら、驚くほど軽量かつ高感度な仕上がりで、従来のグラスロッドのイメージを覆す。

クランクベイトやバイブレーション・チャターベイト等ファーストムービングルアー、いわゆる巻物に特化させたモデレートアクション(レギュラーテーパー)ロッド。

最近では、ハネモノなどトップウォーターやビッグベイトでの使用においても高評価を得、注目を集めている。

ラインナップも幅広く、ベイトにおいては6’10”~8’8”というロングロッドまで揃え、さらにスピニングにおいても2機種用意。

グラスロッドに対する本気度が伺えます。

初めてグラスロッドを使う釣り人に、驚きと感動を与えるロッドです。

SC-American-Made.png

< 仕様 >

・St. Croix Rod独自開発テクノロジーを採用

FRSレジンシステム

ART強化テクノロジー

IPSマンドレルテクノロジー

TETブランクデザイン

・スーパープレミアム 100% S-グラス

・ガイド:ステンレス フレーム + アルコナイト リング

・ハンドル:スーパーグレード セパレートコルクハンドル

・フックキーパー

・ダブルコーティング・低速仕上げ

・Designed and Handcrafted in Park Falls, USA

7.2ft

モデレートアクション

1/4〜3/4oz

お試しで購入し

短時間使用しただけです

発送は佐川着払いになります

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

