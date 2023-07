[商品説明]

ダブルタップス × ヴァンズのブラックフラッグ限定でリリースされたポロシャツです。

通常バージョンはブラックボディにレッドライン、胸にWTと刺繍されていましたが、こちらはホワイトラインにvansのエンブレムが刺繍された特別版になります。

またvansのエンブレムは両サイドに獅子が施されており、非常に格好良いです。

襟が短く設定されており、上品に着こなせます。

雑誌でTETさんが着用されていましたので、ご参考として頂ければと思います。(画像3)

[カラー]

Black / White

[サイズ]

M

[実寸]

着丈: 62.5cm

脇幅: 47cm

肩幅: 41cm

袖丈: 21cm

素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。

[素材]

cotton 100%

[状態]

数回着用の美品。破れ、汚れは確認出来ません。色落ち、アタリもほぼありません。

汚れ等は確認できませんが、当方の主観であり見落としがある場合もございますことご理解ください。古いものですので完璧を求める方、神経質な方は購入をお控えください。

お好きな方、如何でしょうか?

ご検討、宜しくお願い致します。

GIP STORE

ジップストア

フィロソフィー

Jody Fosters Army

ジョディーフォスターズアーミー

TENDERLOIN

テンダーロイン

ダブルタップス

西山徹

TET

FPAR

40% AGAINST RIGHT

FORTY PERCENT AGAINST RIGHT

DESCENDANT

ディセンダント

At Last & Co

アットラスト

BUTCHER PRODUCTS

ブッチャープロダクツ

Rats

ラッツ

m&m custom performance

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ダブルタップス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

[商品説明]ダブルタップス × ヴァンズのブラックフラッグ限定でリリースされたポロシャツです。通常バージョンはブラックボディにレッドライン、胸にWTと刺繍されていましたが、こちらはホワイトラインにvansのエンブレムが刺繍された特別版になります。またvansのエンブレムは両サイドに獅子が施されており、非常に格好良いです。襟が短く設定されており、上品に着こなせます。雑誌でTETさんが着用されていましたので、ご参考として頂ければと思います。(画像3)[カラー]Black / White[サイズ]M[実寸]着丈: 62.5cm脇幅: 47cm肩幅: 41cm袖丈: 21cm素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。[素材]cotton 100%[状態]数回着用の美品。破れ、汚れは確認出来ません。色落ち、アタリもほぼありません。汚れ等は確認できませんが、当方の主観であり見落としがある場合もございますことご理解ください。古いものですので完璧を求める方、神経質な方は購入をお控えください。お好きな方、如何でしょうか?ご検討、宜しくお願い致します。GIP STOREジップストアフィロソフィーJody Fosters ArmyジョディーフォスターズアーミーTENDERLOINテンダーロインダブルタップス西山徹TETFPAR40% AGAINST RIGHTFORTY PERCENT AGAINST RIGHTDESCENDANTディセンダントAt Last & CoアットラストBUTCHER PRODUCTSブッチャープロダクツRatsラッツm&m custom performance

