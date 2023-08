【在庫処分大特価!!】 22aw YohjiYamamoto femmeバルーンパンツ ヨウジヤマモト カジュアルパンツ

Yohji yamamoto femmeのコレクションピース バルーンパンツ黒です。写真のだと白っぽく見えますが真っ黒です。

・サイズ【S】

・素材

レーヨン63%

キュプラ37%

可愛いバルーンパンツです。

#yohjiyamamoto

#yohjiyamamotofemme

#ヨウジヤマモト

カラー···ブラック

丈···クロップド

柄・デザイン···無地

シルエット···ワイド

股上···レギュラー

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヨウジヤマモト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Yohji yamamoto femmeのコレクションピース バルーンパンツ黒です。写真のだと白っぽく見えますが真っ黒です。・サイズ【S】・素材レーヨン63%キュプラ37%可愛いバルーンパンツです。#yohjiyamamoto#yohjiyamamotofemme#ヨウジヤマモトカラー···ブラック丈···クロップド柄・デザイン···無地シルエット···ワイド股上···レギュラー季節感···春、夏、秋

