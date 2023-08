★大幅値下げ済,即購入可!!!

★おすすめ理由

この絵本はイギリスの児童文学作家ロジャー・ハーグリーヴスによるシリーズ本です。個性的なキャラクターが毎回登場し、単純な図形(丸とか三角)の身体が単色で塗られ、そこに大きな顔と手足がついただけというシンプルなデザインで構成されてます。

1981年にはリトルミスのシリーズが加わり、BBCでテレビアニメ化されて一気に人気となった。ミスターメン&リトルミスの絵本シリーズは世界30カ国以上で発行され、累計発行部数は2億冊を超える。

★特徴

・物語の内容が単純明快で、子供が夢中になって読みます。

・キャラクターの単純な見た目も逆に愛嬌が湧くみたいです。

・キャラクターの名前と性格を表した言葉や意味を自然に覚えるので、自己表現力も高まる

●セット内容

Mr. Menシリーズ50冊

Little Missシリーズ37冊

全冊の音源、マイヤペン用dabや詳細版日本語取説(インストール手順含む)を同梱します。

●音声について

読み上げモード:ページごと

音源タイプ:イギリス英語・ネイティブ音源

●商品の情報

寸法:約14cm*12cm

ページ数:各約30ページ/冊

対象:幼児から小学校低学年向き

●Maiyapenについて

本店はMaiyapen(別売)の正規代理店です。

・無期限保証付、何回でも無料修理できます。

・同梱の場合は本と紐付け、到着後ペンがすぐ使えるようにして発送します。

◎諸注意

海外の出版物は製本、紙質、印刷、商品の取り扱いなどは日本のものと比べ品質の差がある場合がございます。国際輸送で、本と箱に多少の擦れ、凹み、小キズ、汚れ、潰れがある場合があります。マイヤペン対応版絵本はたまに音声が出ないか違う音声が流れる箇所があります。完璧を求める方はご購入をお控えください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

