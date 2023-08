即購入OKです。

23.5cm Billie Eilish × Nike Air Force1

コメントの際は必ずプロフィールを御一読の上、コメントをお願い致します。

新品 ダブルスタンダード スニーカー



NIKE エアマックスシステムSE サイズ: 24cm

nike air jordan 1 mid gs black / gym red - white 24cm

アディダス イージー500 ブラッシュ

スニーカー バスケットシューズ バッシュ

NIKE jacquemus ジャックムス × ナイキ Jフォース1 24

キッズ レディース ウィメンズ ナイキ エア ジョーダン 1 ミドルカット GS ブラック / ジム レッド - ホワイト 24センチ

ニューバランス725 ページュ

554725-069

dior B23 ハイトップスニーカー

AACD加盟店鑑定済み。

Vivienne Westwood x VANS コラボ スニーカー バンズ



新品未使用タグ付 23cm [new balance 725 af]

マイケルジョーダンシグネチャーモデル第一弾として登場した「AIR JORDAN 1」からミッドカットモデルが登場。

新品同様 ナイキ エアマックス95 トリプルホワイト W

オリジナルのAJ1をイメージしてデザインされ、シュータンにはジャンプマンロゴ、アンクルにはウイングロゴが入ります。

ナイキ GS エアジョーダン4 "ミリタリー ブラック"

ホワイト×レッド×ブラックと AIR JORDANに不可欠なカラーを組み合わせた美配色!

エア ジョーダン 1 LOW x トラヴィス スコット 23

様々なスタイリングにマッチし、デイリーユースに活躍する万能な一足です。

k.s様専用

AJ1のGSモデルは、キッズの方は勿論、レディースにもオススメのモデルとなります。

専用 VEJA UNISEX Esplarエスプラレザースニーカー25

相当かっこいい一足です!

NIKE AIR FORCE 1 SAGE LOW 23.5cm



けしごむ様専用



NIKE ウィメンズ エアマックス SE 24.5

アッパー部分、間近で見なければわからない程度の履きジワはございます(画像2枚目参照)が、その他特筆すべき大きな傷や汚れないように思います。

メレル MERRELL Moab2 Mid GORE-TEX トレッキング 登山

インソールのジャンプマンロゴもバッチリ残っております(画像5枚目参照)。

コンバース オールスター トレックウェーブ converse

靴裏の擦り減りもほぼ見られず、汚れも少ないかと思います(画像6.7枚目参照)。

海外限定 NEW BALANCE WX452XB

かなりの美品となりますが、あくまでも中古品になりますので、ご理解いただける方のみお願い致します。

新品 限定色 New Balance BB550 PWC (23cm)



FENTY PUMA by Rihanna

こちらのモデルは中古として出回ることも少なく、今後入手するのは困難になってくるかと思います。

ミラーナイン MIRROR9 厚底ハイカットスニーカー ホワイトLサイズ 未使用



卑弥呼HIMIKO メッシュニットスニーカー 23.5㎝ 黒 フラットシューズ

専用の箱はありませんので、別のダンボールか、プチプチにくるんで宅配ビニール袋に入れて発送させて頂きます。

デイト FUGA/ドラゴンホワイト/W371-FG-DR-WHJ



TRIPSTER×VANS COMFYCUSH AUTHENTIC 27cm

【※】カラーや商品の状態などは、お使いのモニターや環境により見え方に違いがあると思います。

❣週末限定✿新品未使用✿UGG クラウドロー23cm



新品未使用 NIKE エアジョーダン5 グリーンビーン 24.5cm

幅広・甲高の方は0.5cm上をオススメします。丁度良いと感じるサイズには個人差がございます。あくまでも目安としてお考えください。

CONVERSE ALL STAR DAISYFLOWER HI



新品未使用 24㎝ SUPERSTAR ADV gw6931 ブラック

足に合わない等、お客様都合によるキャンセル、返品はご遠慮願います(すり替え防止のためもあります)。

MIKIOSAKABE grounds

よろしくお願いいたします。

日本未販売 コンバース 新品 ランスターハイク 正規品



美品 ステラマッカートニー エリスシューズ 白/ホワイト 37 (お値下げ中)

10111990101d

新品!NIKE GS ダンクロー グレー×ゴールドスウッシュ 23.5cm

カラー...レッド

NIKE AIR JORDAN1 25.5 ナイキ エアジョーダン1 エレベート

スニーカー型...ミッドカット

NIKEエアジョーダン1 low 白黒⭐︎23センチパンダ

履き口...紐

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

即購入OKです。コメントの際は必ずプロフィールを御一読の上、コメントをお願い致します。nike air jordan 1 mid gs black / gym red - white 24cmスニーカー バスケットシューズ バッシュキッズ レディース ウィメンズ ナイキ エア ジョーダン 1 ミドルカット GS ブラック / ジム レッド - ホワイト 24センチ554725-069AACD加盟店鑑定済み。マイケルジョーダンシグネチャーモデル第一弾として登場した「AIR JORDAN 1」からミッドカットモデルが登場。オリジナルのAJ1をイメージしてデザインされ、シュータンにはジャンプマンロゴ、アンクルにはウイングロゴが入ります。ホワイト×レッド×ブラックと AIR JORDANに不可欠なカラーを組み合わせた美配色!様々なスタイリングにマッチし、デイリーユースに活躍する万能な一足です。AJ1のGSモデルは、キッズの方は勿論、レディースにもオススメのモデルとなります。相当かっこいい一足です!アッパー部分、間近で見なければわからない程度の履きジワはございます(画像2枚目参照)が、その他特筆すべき大きな傷や汚れないように思います。インソールのジャンプマンロゴもバッチリ残っております(画像5枚目参照)。靴裏の擦り減りもほぼ見られず、汚れも少ないかと思います(画像6.7枚目参照)。かなりの美品となりますが、あくまでも中古品になりますので、ご理解いただける方のみお願い致します。こちらのモデルは中古として出回ることも少なく、今後入手するのは困難になってくるかと思います。専用の箱はありませんので、別のダンボールか、プチプチにくるんで宅配ビニール袋に入れて発送させて頂きます。【※】カラーや商品の状態などは、お使いのモニターや環境により見え方に違いがあると思います。幅広・甲高の方は0.5cm上をオススメします。丁度良いと感じるサイズには個人差がございます。あくまでも目安としてお考えください。足に合わない等、お客様都合によるキャンセル、返品はご遠慮願います(すり替え防止のためもあります)。よろしくお願いいたします。10111990101dカラー...レッドスニーカー型...ミッドカット履き口...紐

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

adidas Gazelle Bold W ガゼル ボールド 23.5cmSPINGLE MOVE [アイボリー/ピンクグレー] レザースニーカー 新品D.A.T.E. FUGAスニーカー【箱有り】BURBERRY バーバリー スニーカー アーサー 2020モデルconverse ct70 ハイカット コンバース ホワイトニューバランス UXC72TDスニーカー 24.0MIU MIU メタル トゥ グリッター スニーカー【25cm】【海外レア‼︎】バッファロー ロンドン (25〜25.5㎝) レオパード柄*新品❗️AIR ハラチ★NIKE ハラチ★24.5㌢NIKEスニーカー★HUARACHE