ご覧いただきありがとうございます✩.*˚

極美品 KANEKO ISAO ピコフリル キャミワンピース ロング丈 黒

ご質問等がなければ、即購入可能です✩.*˚

●フォロー割ございます。プロフィールをご覧ください。

●複数購入ご希望の方はできる限りお値引き可能です。

■ブランド

Rirandture

リランドチュール

■商品情報

リランドチュールの

コルセットカラーワンピース(D38)XQS

ノースリーブで背中の腰の部分はゴムになっております。裏地付き。

特に目立った傷、汚れ等はございません。

自宅保管の為、神経質な方はご遠慮ください。

価格:23,100円

■カラー

赤

ワインレッド

エンジ

ボルドー

■サイズ

表記サイズ:1

着 丈 : 約 113.5cm

身 幅 : 約 41cm

肩 幅 : 約 36.5cm

※平置き実寸

※わずかな誤差はご了承下さい。

※サイズ感について実寸サイズをご参考ください。

■素 材

表地 ポリエステル 70%

綿 30%

裏地 ポリエステル 100%

■配送

折りたたんで梱包しますので、折りたたみジワが多少残る可能性があります。

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

■質問等ございましたらお気軽にお尋ね下さい。

#ワンピース #フレアワンピース #春夏

#ロングワンピース #フレア

#ノースリーブワンピース

#ノースリーブ #赤 #ワインレッド

#エンジ #Aラインワンピース #Aライン

#ノースリーブ #リランドチュール

#肩リボン #リボン

カラー...レッド

柄・デザイン...無地

袖丈...袖なし

商品の情報 商品のサイズ S ブランド リランドチュール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

