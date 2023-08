GIVENCHY ジバンシー

2020-2021AW

BW20ZA135T 定価30万円程

花柄プリントシルクシャツワンピース

クレープ生地にマルチカラーのエレガントな

花柄プリントが施された長袖シャツワンピース。

軽やか素材とクラシックな襟できちんと感を

出しながら、遊び心あふれるおしゃれな女性を

演出してくれるアイテムです。

ジバンシィ(Givenchy)は1951年、

ユベール・ド・ジバンシィがコレクション発表した

フランスのラグジュアリーブランド。

初期はコットン素材のシンプルなドレスやブラウスを

中心に人気を集めました。中でもシャツ地で作った開襟、

ラッフル袖の「ベッティーナ・ブラウス」は有名。

オードリー・ヘップバーン主演の映画「麗しのサブリナ」

の衣装を手がけと事でも知られています。

ジバンシイのコンセプトは「エレガンス」。

国内ではコスメラインも人気ですね。

そのコンセプトに魅了された愛用者の中には、

ローラさん、紗子さん、長澤まさみさん、森星さん、

北川景子さんなどを始めファッショニスタ御用達

のブランドとして知られています。

◻︎ カラー ブルー系

◻︎ サイズ 34 (XS〜S)

着丈 約122 (後ろ長いところまで)

身幅 約60

肩幅 約61

袖丈 約51

襟 〜 袖先まで約76cm

◻︎ 状態

襟の辺りに若干アタリ(写真5枚目)

シミ箇所(写真6.7.9枚目)あります

目立つ汚れやダメージはなく

まだまだ着用いただける良い状態です

中古品としてご理解頂きますようお願い致します。

神経質な方はご遠慮くださいm(_ _)m



フォロー 5%off

ご購入前に"フォロー割 希望"とコメントをお願い致します

( ご購入後は変更できませんのでご了承ください )



商品の情報 商品のサイズ S ブランド ジバンシー 商品の状態 やや傷や汚れあり

GIVENCHY ジバンシー2020-2021AWBW20ZA135T 定価30万円程花柄プリントシルクシャツワンピースクレープ生地にマルチカラーのエレガントな花柄プリントが施された長袖シャツワンピース。軽やか素材とクラシックな襟できちんと感を出しながら、遊び心あふれるおしゃれな女性を演出してくれるアイテムです。ジバンシィ(Givenchy)は1951年、ユベール・ド・ジバンシィがコレクション発表したフランスのラグジュアリーブランド。初期はコットン素材のシンプルなドレスやブラウスを中心に人気を集めました。中でもシャツ地で作った開襟、ラッフル袖の「ベッティーナ・ブラウス」は有名。オードリー・ヘップバーン主演の映画「麗しのサブリナ」の衣装を手がけと事でも知られています。ジバンシイのコンセプトは「エレガンス」。国内ではコスメラインも人気ですね。そのコンセプトに魅了された愛用者の中には、ローラさん、紗子さん、長澤まさみさん、森星さん、北川景子さんなどを始めファッショニスタ御用達のブランドとして知られています。◻︎ カラー ブルー系◻︎ サイズ 34 (XS〜S) 着丈 約122 (後ろ長いところまで) 身幅 約60 肩幅 約61 袖丈 約51 襟 〜 袖先まで約76cm ◻︎ 状態 襟の辺りに若干アタリ(写真5枚目)シミ箇所(写真6.7.9枚目)あります目立つ汚れやダメージはなくまだまだ着用いただける良い状態です中古品としてご理解頂きますようお願い致します。神経質な方はご遠慮くださいm(_ _)m+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+フォロー 5%offご購入前に"フォロー割 希望"とコメントをお願い致します( ご購入後は変更できませんのでご了承ください )+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

